Жириновский заявил, что «Ирония судьбы» воспитывает культ пьянства

Политик раскритиковал популярную картину
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что картина «Ирония судьбы или с легким паром» воспитывает культ пьянства среди россиян.
«Мы приветствуем, что в этом году на Новый год не будут показывать „Иронию судьбы…“. Мы и раньше выступали против этой картины, которая воспитывает культ пьянства», — приводит Федеральное агентство новостей слова политика.
В наступающем Новом году «Первый канал», который показывал фильм с 2007 года, отказался от традиции. Это связано с истечением авторских прав на картину. Ранее известный психотерапевт Вячеслав Боровских в интервью «URA.RU» рассказал, чем грозит ежегодный просмотр популярной картины.