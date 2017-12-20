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20 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:36  20 декабря 2017 0

Жириновский заявил, что «Ирония судьбы» воспитывает культ пьянства

Политик раскритиковал популярную картинуФото: скрин фильма «Ирония судьбы или с легким паром»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что картина «Ирония судьбы или с легким паром» воспитывает культ пьянства среди россиян.

«Мы приветствуем, что в этом году на Новый год не будут показывать „Иронию судьбы…“. Мы и раньше выступали против этой картины, которая воспитывает культ пьянства», — приводит Федеральное агентство новостей слова политика.

В наступающем Новом году «Первый канал», который показывал фильм с 2007 года, отказался от традиции. Это связано с истечением авторских прав на картину. Ранее известный психотерапевт Вячеслав Боровских в интервью «URA.RU» рассказал, чем грозит ежегодный просмотр популярной картины.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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