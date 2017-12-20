16:43 20 декабря 2017 0

Андрей Потапов заявил, что в следующем году «Водный союз» субсидии не получит Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация Кургана не планирует выделять субсидии на ремонт изношенных сетей водоснабжения и канализации «Водному союзу» в 2018 году. Такой ответ пресс-служба мэрии прислала на запрос корреспондента «URA.RU». На итоговой пресс-конференции сити-менеджер Кургана Андрей Потапов посоветовал «Водному союзу» экономить, чтобы найти необходимые средства.

В ответе мэрии отмечается, что субсидию в размере 70,9 млн рублей, выделенную в 2017 году, планируется выплатить до конца года. Пока, по словам Потапова, выплачено около 25 млн рублей. При этом, согласно подписанному соглашению между администрацией Кургана и руководством «Водного союза», деньги в полном объеме должны были поступить еще до 18 октября 2017 года.

«Расходы по содержанию, ремонту и обновлению инженерных коммуникаций, в том числе ветхих, производятся организациями коммунального комплекса в рамках инвестиционных и производственных программ этих организаций и учитываются при установлении тарифов на их услуги», — говорится в письме, подписанном начальником управления массовых коммуникаций администрации Кургана Еленой Бессоновой.

Проблема в том, что в случае с «Водный союзом» эта норма не работает, поскольку тариф ограничивается предельным индексом роста коммунальных платежей. Поэтому, несмотря на подтвержденные расходы, «Водному союзу» не хватает средств тарифа на их компенсацию. Коммунальщики вынуждены уменьшать свои траты по ряду позиций, например, на восстановление благоустройства территорий после устранения аварий.

Курганцы устали от постоянных раскопок и отключений воды Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ходе пресс-конференции Андрей Потапов привел цифры, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что «Водный союз» принял не все возможные меры экономии. Он привел пример, в котором по какой-то причине сравнил два разных периода. По данным Потапова, количество воды, которое подвергается обработке, с 2012 по 2016 год уменьшилось на 17%, а объем потребляемой электроэнергии с 2014 по 2016 год уменьшился всего на 8%.

Также он напомнил о необходимости принятия «Водным союзом» инвестиционной программы. «Я считаю, что это путь выхода из ситуации», — резюмировал Потапов.

Вместе с тем, руководство «Водного союза» неоднократно заявляло, что инвестиционная программа не может быть утверждена, так как не обеспечена источниками финансирования. С одной стороны, есть экономически обоснованный тариф, с другой — неготовность повышать его предельный уровень, отмечают в «Водном союзе». В конце ноября департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области вернул инвестиционную программу этой компании на доработку «по причине недоступности тарифа».

Отметим, что сейчас износ канализации в городе составляет 93%, труб водоснабжения — 76%. «Наш тариф планируется повысить в следующем году на 3,8%, мы с этим совершенно не согласны», — заявлял ранее «URA.RU» и. о. руководителя «Водного союза» Владимир Овсянников. Он подтвердил, что его предприятие планирует снова выйти в городскую думу с вопросом о существенном повышении платы за водоснабжение и водоотведение для курганцев. Согласно подсчетам специалистов «Водного союза», обоснованный тариф должен быть выше действующего примерно в два раза.