Таксист помешал пассажирам заняться сексом в машине. ВИДЕО

17:01 20 декабря 2017 0

Водитель высадил парочку и обозвал их животными Фото: скриншот с видео

Водитель такси выложил в Сеть видео, на котором клиенты пытаются заняться сексом в его машине. В салон автомобиля на заднее сиденье залезла парочка. Вскоре молодые люди попросили таксиста уйти попить кофе на 10 минут, чтобы он им не мешал, пишет Lenta.ru.

В первый момент, когда на заднем сиденье началась возня, водитель растерялся. Но потом очень вежливо заявил, что из своей машины никуда не уйдет. Он предложил молодым людям пойти в гостиницу или паб. В итоге подвез к рок-клубу, где есть укромные места и можно хорошо провести время. После того, как молодые люди расплатились и ушли, водитель возмущенно назвал их животными, решившими «накидать йогурта».