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20 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:01  20 декабря 2017 0

Таксист помешал пассажирам заняться сексом в машине. ВИДЕО

Водитель высадил парочку и обозвал их животнымиФото: скриншот с видео

Водитель такси выложил в Сеть видео, на котором клиенты пытаются заняться сексом в его машине. В салон автомобиля на заднее сиденье залезла парочка. Вскоре молодые люди попросили таксиста уйти попить кофе на 10 минут, чтобы он им не мешал, пишет Lenta.ru.

В первый момент, когда на заднем сиденье началась возня, водитель растерялся. Но потом очень вежливо заявил, что из своей машины никуда не уйдет. Он предложил молодым людям пойти в гостиницу или паб. В итоге подвез к рок-клубу, где есть укромные места и можно хорошо провести время. После того, как молодые люди расплатились и ушли, водитель возмущенно назвал их животными, решившими «накидать йогурта».

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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