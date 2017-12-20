Бывшую жену Джигарханяна заподозрили в том, что она колола артисту психотропные препараты

17:38 20 декабря 2017 0

Цымбалюк-Романовскую не в первый раз обвиняют в недобросовестном отношении к знаменитому супругу Фото: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Адвокат актера и режиссера Армена Джигарханяна Евгений Парфенов считает, что бывшая супруга колола ему психотропные препараты, подавляющие его волю.Во время обыска в квартире Виталины Цымбалюк-Романовской были изъяты ампулы с лекарствами, которые ее экс-супругу категорически нельзя было принимать.

Евгений Парфенов пришел к такому выводу из-за того, что Цымбалюк-Романовской якобы всегда удавалось провернуть дела бывшего супруга в свою пользу, сообщает сайт kp.ru. Например, она сняла со счета актера 200 тысяч долларов в его присутствии. «Пока Джигарханян фотографировался с сотрудниками, Виталина оформляла за него все документы. Возникает вопрос: почему Армен Борисович шел у нее на поводу?» — рассказал адвокат.

Парфенов сообщил, что необходимо провести экспертизу, которая подтвердит введение лекарств в организм его подопечного. «Можно сделать экспертизу по одежде, которую он носил в тот момент. В ее ходе выявляется, какие препараты он принимал. А колола и давала ему препараты только Виталина», — отметил он, вспомнив при этом медсестру Леонида Брежнева, которая подсадила генсека на снотворное. По словам Парфенова, в настоящее время Джигарханян отходит от действия лекарств и ему гораздо лучше.

Ранее сотрудники театра возмущались поведением Виталины Цымбалюк-Романовской и высказывали подозрения, что она пичкала подозрительными таблетками Джигарханяна. Одна из сотрудниц рассказала, что экс-супруга подкладывала их в чай, который заваривала артисту.