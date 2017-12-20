18:16 20 декабря 2017 1

Людмила Бабушкина считается самым осторожным свердловским политиком Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Спикер Свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина нашла безопасный способ под конец года напомнить о себе. Во время пресс-конференции, посвященной итогам работы ее ведомства, она неожиданно раскритиковала состояние Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. Однако известно, что обычно Бабушкина максимально осторожна и обтекаема в своих высказываниях. Особенно, когда речь идет о резонансных темах.

Как ранее сообщало «URA.RU», осенью жителей Екатеринбурга возмутила появившаяся в ЦПКиО аллея гранитных плит, похожих на надгробия, а также запрет на фото- и видеосъемку для посетителей. В конце октября главред журнала «Банзай» Александр Цариков предложил властям Екатеринбурга сменить директора ЦПКиО Романа Шадрина и даже создал в Сети петицию, которую подписало почти четыре тысячи человек.

Выступая на пресс-конференции, Бабушкина заявила, что депутаты и горожане выступают заодно в вопросе приведения ЦПКиО в порядок.

«Я была в парке месяц назад и потрясена ситуацией: сплошное нагромождение ларьков, непонятных строений и конструкций, это ужасно. Такого же мнения все депутаты Законодательного собрания», — сообщила спикер.

Она также пообещала, что до чемпионата мира по футболу 2018 года парк получит средства на реконструкцию. «Девелоперский проект должен быть выполнен к началу чемпионата», — сообщила Бабушкина.

Получить комментарий директора ЦПКиО Романа Шадрина по телефону не удалось. Сегодня он участвовал в заседании комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской гордумы, где обсуждалась концепция подведомственного ему парка. По словам очевидцев, Шадрин, не дождавшись окончания, ушел с нее в плохом расположении духа.

«Шадрин сегодня сам по себе. Его не отстаивает городская власть, пустив весь скандал на самотек. Многие его коллеги по думе поддерживают тех горожан, кто просит его отставки. Областные власти также недовольны состоянием ЦПКиО. Поэтому даже Людмила Валентиновна, несмотря на присущую ей осторожность, открыто критикует парк. Зная, что это ничем для нее не обернется, зато поможет набрать политических очков в глазах горожан», — говорит высокопоставленный источник «URA.RU».

Точку зрения собеседника агентства разделяет политолог Александр Пирогов: «Действительно, с присущей Бабушкиной осторожностью она не стала бы критиковать, если бы не чувствовала удобного момента. Видимо, у нее есть информация, что тема парка будет обсуждаться и в следующем году. Поэтому она подхватывает и доносит информацию до горожан, в том числе своих избирателей».