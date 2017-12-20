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20 декабря 2017
19 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
19:50  20 декабря 2017 0

Свердловские избиркомы переходят на режим тотальной экономии. Организаторы выборов будут ездить на мэрских автомобилях

Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, чайников валерий
Валерий Чайников рассказал коллегам, как им нужно экономить деньгиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Организаторы выборов президента РФ в Свердловской области должны максимально экономить выделенные им бюджетные средства. Об этом заявил на семинаре с руководителями свердловских территориальных и участковых избиркомов руководители региональной избирательной комиссии Валерий Чайников.

В частности, он призвал коллег сократить транспортные расходы. Для этого представителям местных избиркомов рекомендовано договариваться с руководителями муниципальных администраций о выделении им машин для поездок на дальние расстояния.

Помимо финансовых вопросов, представители комиссий обсудили новую схему досрочного голосования избирателей. Открепительные удостоверения на президентских выборах будут отменены. Находящиеся не по месту регистрации избиратели смогут получить бюллетень, только если подадут заблаговременно соответствующее заявление в ближайший избирком. Новый порядок пока не отработан, и у представителей избиркомов возникает много вопросов к его применению.

Константин Джултаев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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