19:50 20 декабря 2017 0

Валерий Чайников рассказал коллегам, как им нужно экономить деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организаторы выборов президента РФ в Свердловской области должны максимально экономить выделенные им бюджетные средства. Об этом заявил на семинаре с руководителями свердловских территориальных и участковых избиркомов руководители региональной избирательной комиссии Валерий Чайников.

В частности, он призвал коллег сократить транспортные расходы. Для этого представителям местных избиркомов рекомендовано договариваться с руководителями муниципальных администраций о выделении им машин для поездок на дальние расстояния.

Помимо финансовых вопросов, представители комиссий обсудили новую схему досрочного голосования избирателей. Открепительные удостоверения на президентских выборах будут отменены. Находящиеся не по месту регистрации избиратели смогут получить бюллетень, только если подадут заблаговременно соответствующее заявление в ближайший избирком. Новый порядок пока не отработан, и у представителей избиркомов возникает много вопросов к его применению.