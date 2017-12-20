22:04 20 декабря 2017 0

Иск подала депутат Красносельского муниципального округа Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мосгорсуд отменил решение совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы об организации праздника «День свободных выборов». Главой совета является оппозиционер Илья Яшин, который хотел 24 декабря вспомнить митинг восьмилетней давности на Болотной площади, собравший 100 тысяч человек.

«Суд удовлетворил иск депутата Красносельского муниципального округа Москвы Алевтины Базеевой об исключении праздника „День свободных выборов“ из перечня мероприятий, ранее утвержденных советом депутатов округа», — приводит ТАСС сообщение суда.

11 декабря Яшин объявил, что 24 декабря в Лермонтовском парке пройдет праздник «День свободных выборов» и призвал всех принять в нем участие. Власти Москвы негативно отреагировали на это заявление, так как посчитали, что оппозиционер хочет замаскировать праздником митинг (согласно закону, местные депутаты могут самостоятельно организовывать локальные мероприятия).

18 декабря на дне рождения главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков предложил Яшину перенести праздник на проспект Академика Сахарова, но Яшин решил, что это «намек из мэрии». 19 декабря Гудков подал заявку на митинг на проспекте Сахарова и получил разрешение, но забрал заявление после того, как понял, что Яшин не собирается переносить праздник из Лермонтовского сквера. «Требование мэрии отменить праздник в обмен на согласованный чиновниками мэрии митинг неприемлемо», — заявил Яшин и сказал, что намерен устроить собственный праздник.