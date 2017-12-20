19:56 20 декабря 2017 0

Гудков «отдал» своих митингующих Яшину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политик Дмитрий Гудков отозвал заявку на проведение митинга «За честные выборы» на проспекте Академика Сахарова в Москве 24 декабря. В свою очередь, глава совета депутатов Красносельского района оппозиционер Илья Яшин по-прежнему призывает москвичей прийти на несанкционированный «праздник» под названием «День свободных выборов» и также 24-го числа.

«Я эту заявку отозвал, потому что привык выполнять договоренности», — приводит «Эхо Москвы» слова Гудкова. Он пояснил, что Яшин не захотел присоединяться к митингу на проспекте Сахарова, а сам Гудков не намерен «раскалывать людей».

Ранее сообщалось, что московская прокуратура, опираясь на законодательные акты, запретила Яшину устраивать праздник, напомнив, что его нужно согласовывать с властями за месяц до проведения. Мэрия Москвы потребовала от прокуратуры признать акцию незаконной. Яшин, со своей стороны, потребовал признать незаконными действия чиновников.

В Общественной палате РФ прошел спор о том, где оппозиции следует митинговать. «URA.RU» не удалось взять оперативный комментарий у участника обсуждений, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общество и правам человека Михаила Федотова.