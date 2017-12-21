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21 декабря 2017
20 декабря 2017
04:57  21 декабря 2017 0

Премию «Чартова дюжина» откроют концертом Высоцкого

Портрет Владимира Высоцкого у БЦ Высоцкий. Екатеринбург, высоцкий владимир, стрит-арт, рисунок на стене
Образ артиста воссоздадут при помощи голограммыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

XI ежегодную национальную премию «Чартова дюжина», которая стартует в Москве 15 февраля, откроют выступлением Владимира Высоцкого с оркестром. Организаторы воссоздадут образ артиста с помощью голограммы, которая станет символом перехода от авторской песни к русскому року.

Идею именно так открыть престижную премию и отметить юбилей артиста [25 января Владимиру Высоцкому бы исполнилось 80 лет] нашли положительный отклик. В частности, за такую форму открытия уже высказались в беседе с «Национальной службой новостей» младший сын музыканта Никита Высоцкий и Актер Леонид Ярмольник.

«Тут вопрос, как это сделать. Я надеюсь, что всё будет выполнено хорошо, и тогда мне это нравится. Это непростое дело, достаточно новое, для меня, во всяком случае. Но пока я смотрю на людей, которые за это взялись, и они внушают мне доверие», — заявил Высоцкий, поблагодарив людей, занимающихся организацией концерта.

Леонид Ярмольник пояснил агентству, что идея с голограммой артиста покажется интересной для тех, кто понимает поэзию Владимира Высоцкого. Поклонники его творчества будут иметь возможность услышать авторское звучание — смысл, интонацию, страсть. Люди, поющие его песни, «делают это несовершенно».

Помимо этого программа главного музыкального события этой зимы включает в себя выступление таких групп, как «Машина времени», ДДТ, Би-2, 25/17 и другие.

Сергей Демин
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