Премию «Чартова дюжина» откроют концертом Высоцкого

04:57 21 декабря 2017 0

Образ артиста воссоздадут при помощи голограммы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

XI ежегодную национальную премию «Чартова дюжина», которая стартует в Москве 15 февраля, откроют выступлением Владимира Высоцкого с оркестром. Организаторы воссоздадут образ артиста с помощью голограммы, которая станет символом перехода от авторской песни к русскому року.

Идею именно так открыть престижную премию и отметить юбилей артиста [25 января Владимиру Высоцкому бы исполнилось 80 лет] нашли положительный отклик. В частности, за такую форму открытия уже высказались в беседе с «Национальной службой новостей» младший сын музыканта Никита Высоцкий и Актер Леонид Ярмольник.

«Тут вопрос, как это сделать. Я надеюсь, что всё будет выполнено хорошо, и тогда мне это нравится. Это непростое дело, достаточно новое, для меня, во всяком случае. Но пока я смотрю на людей, которые за это взялись, и они внушают мне доверие», — заявил Высоцкий, поблагодарив людей, занимающихся организацией концерта.

Леонид Ярмольник пояснил агентству, что идея с голограммой артиста покажется интересной для тех, кто понимает поэзию Владимира Высоцкого. Поклонники его творчества будут иметь возможность услышать авторское звучание — смысл, интонацию, страсть. Люди, поющие его песни, «делают это несовершенно».

Помимо этого программа главного музыкального события этой зимы включает в себя выступление таких групп, как «Машина времени», ДДТ, Би-2, 25/17 и другие.