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21 декабря 2017
10:35  21 декабря 2017 0

Топ-менеджеры России познакомятся в Питере с будущим руководством страны

Исаакиевский собор (архив). Санкт-Петербург, исаакиевский собор, достопримечательности санкт-петербурга, собор преподобного исаакия далматского, река нева
Санкт-Петербург на четыре дня примет федеральный конкурсФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В петербургском «Экспофоруме» 21 декабря начнется полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России» по Северо-Западному федеральному округу. Открывать мероприятие в Санкт-Петербурге будут полпред президента РФ в СЗФО Николай Цуканов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и представители конкурса.

Региональный полуфинал продлится четыре дня, в нем примут участие 300 россиян, рассказали «URA.RU» в пресс-службе конкурса. Сразу после торжественной церемонии пройдет дискуссионная панель. В ней примут участие, в частности, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров, гендиректор «Почты России» Николай Подгузов, ректор МГИО Анатолий Торкунов.

«В заключение первого дня основной программы полуфинала в рамках вечернего формата (с 20:00 до 21:30) выступят губернатор Калининградской области Антон Алиханов и губернатор Новгородской области Андрей Никитин», — рассказали в пресс-службе конкурса.

Конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года. Более 200 тысяч россиян подали заявки на участие в нем, но приглашение на тесты получили только 12,5 тысячи. Из них 2,7 тысячи участников вышли в полуфинал. Финал конкурса пройдет в январе—феврале 2018 года в Москве, до него допустят 300 человек. Из них в итоге выберут 100 победителей. Финалисты получат гранты в один миллион рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения. Победителей ждет год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей россии.

Виктор Дорофеев
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