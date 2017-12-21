В петербургском «Экспофоруме» 21 декабря начнется полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры России» по Северо-Западному федеральному округу. Открывать мероприятие в Санкт-Петербурге будут полпред президента РФ в СЗФО Николай Цуканов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и представители конкурса.
Региональный полуфинал продлится четыре дня, в нем примут участие 300 россиян, рассказали «URA.RU» в пресс-службе конкурса. Сразу после торжественной церемонии пройдет дискуссионная панель. В ней примут участие, в частности, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров, гендиректор «Почты России» Николай Подгузов, ректор МГИО Анатолий Торкунов.
«В заключение первого дня основной программы полуфинала в рамках вечернего формата (с 20:00 до 21:30) выступят губернатор Калининградской области Антон Алиханов и губернатор Новгородской области Андрей Никитин», — рассказали в пресс-службе конкурса.
Конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года. Более 200 тысяч россиян подали заявки на участие в нем, но приглашение на тесты получили только 12,5 тысячи. Из них 2,7 тысячи участников вышли в полуфинал. Финал конкурса пройдет в январе—феврале 2018 года в Москве, до него допустят 300 человек. Из них в итоге выберут 100 победителей. Финалисты получат гранты в один миллион рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения. Победителей ждет год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей россии.