Жители Заозерного района в Кургане требуют построить новую детскую поликлинику. Предложение размещено на портале « Инициатива45» для сбора голосов.
В самом большом спальном районе города проживает более 17 тысяч детей. Жилой массив продолжает строиться и развиваться: ежегодно численность детей в нем растет. «Для оказания полноценной первичной медико-санитарной помощи детскому населению района Заозёрный требуются поликлинические мощности 900 посещений в смену», — пишет автор инициативы. Сейчас помощь детям оказывают в шестом и восьмом педиатрических отделениях Курганской детской поликлиники в приспособленных помещениях на первых этажах многоквартирных домов. Мощность этих отделений составляет около 40 посещений в смену.
«Следовательно, 860 посещений в смену — такую мощность требуется добавить к уже имеющейся амбулаторно-поликлинической базе», — утверждает автор обращения. Сейчас детей из Заозерного перенаправляют в другие отделения по всем городу, увеличивая нагрузку на врачей. Родителям приходится возить детей к врачам в другие районы города.
В Заозерном, напомним, продолжаются работы по завершению затянувшегося строительства взрослой поликлиники. По словам директора департамента здравоохранения Ларисы Кокориной, работы планируют завершить во второй половине 2018 года. Обсуждается возможность строительства и детской поликлиники.