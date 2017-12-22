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23 декабря 2017
20:11  22 декабря 2017 9

Экс-сенатор ЯНАО покинул Россию после проблем в своем банке

Отделение
В Промсвязьбанке не комментируют эту информациюФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Совладелец Промсвязьбанка, бывший сенатор от ЯНАО Дмитрий Ананьев мог покинуть Россию. Его решение может быть связано с проверками временной администрации, которые сейчас проходят в организации.

О том, что Дмитрий Ананьев уехал из страны, сообщает источник «Интерфакса». Дозвониться до экс-сенатора не удалось, уточняет «Национальная служба новостей». В Промсвязьбанке отказались комментировать информацию об отъезде совладельца банка из России.

Сейчас Центробанк готовит обращение в правоохранительные органы, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ЦБ. Как удалось выяснить временной администрации, введенной в Промсвязьбанке 15 декабря, часть кредитных досье на общую сумму 109,1 млрд рублей пропала или была уничтожена.

Также стало известно, что с 14 декабря документы в банке подписывал гражданин иностранного государства, который был устроен на работу всего за несколько дней до введения временной администрации. Как сообщил газете через пресс-службу зампред ЦБ Василий Поздышев, этот иностранец получил доверенность от предправления банка (в частности, от совладельца Дмитрия Ананьева — прим.ред.). Кроме того, 14 декабря на Московской бирже было продано около 10% акций проблемного банка на общую сумму 16,5 млрд рублей.

Дмитрий Ананьев вместе с братом Алексеем создали Промсвязьбанк в 1995 году. Братья на паритетных началах контролируют 50,03% акций банка. По версии журнала Forbes, в рейтинге самых богатых бизнесменов Дмитрий Ананьев занимает 59 место, его личное состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов. С 2006 по 2013 год он был членом Совета Федерации, где представлял интересы Ямала.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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