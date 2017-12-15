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15 декабря 2017
Главные новости 
11:51  15 декабря 2017 0

ЦБ ввел временную администрацию в банк экс-сенатора Ямала

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , центробанк, банк россии, центральный банк РФ
Банк России ввел временную администрацию в «Промсвязьбанк»Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Банк России ввел в «Промсвязьбанк» временную администрацию и объявил о его санации силами Фонда консолидации банковского сектора. По мнению регулятора, предоставление «Промсвязьбанку» ликвидности, повысит его финансовую устойчивость.

«В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — сообщается на сайте Центробанка. В Банке России также сообщили, что «Промсвязьбанк» продолжает работу в обычном режиме. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, уточняет РАПСИ.

«Промсвязьбанк», совладельцем которого является бывший сенатор от ЯНАО, предприниматель Дмитрий Ананьев, является одним из купнейших российских банков, по размеру активов он занимает 10-е место в рейтинге. Он входит в перечень системно значимых кредитных организаций, имеет 2,73 миллиона клиентов среди юридических лиц и еще 2,5 миллиона клиентов среди физлиц. В колл-центре банка заявили, что обслуживание клиентских карт и счетов происходит в обычном режиме.

Как ранее писало «URA.RU», регулятор потребовал от «Промсвязьбанка» доначислить около 100 млрд рублей в качестве резервов, что для кредитной организации является достаточно проблематичным. Ананьев вел переговоры с ЦБ о размере резервов. Аналитики говорили о том, что банк может создать резерв примерно еще на 30 млрд рублей.

Стало известно, что представители ЦБ прибыли в банк в пятницу, 15 декабря. Газета «Ведомости» сообщала, что Ананьев провел встречу с представителями ЦБ. Близкие к банку источники РБК сообщили, что по итогам переговоров было принято решение о процедуре санации через Фонд консолидации банковского сектора.

Это третий проект санации по новому механизму — в августе ЦБ забрал в Фонд консолидации банковского сектора «ФК Открытие» вместе с «Трастом» и «Росгосстрахом», а в сентябре — «Бинбанк» вместе с «Рост банком» и «Бинбанком диджитал».

Нина Калинина
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