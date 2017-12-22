Российский «Новогодний огонек» оккупировали украинские артисты

20:45 22 декабря 2017 55

Лобода оказалась в числе приглашенных звезд «Первого канала» Фото: Светлана Лобода, Instagram

В новогоднюю ночь для россиян на «Первом канале» будут выступать новые исполнители, преимущественно из Украины. Так, в праздничной передаче появится киевлянка Светлана Лобода, которая в этом году совершила прорыв и завоевала все главные музыкальные награды России.

В «Новогоднем огоньке» споет в том числе киевская группа «Грибы», отличительной чертой которого являются смешение хип-хопа и хауса. Как сообщают «Дни.ру», канал соблазнил группу хорошим гонораром. Помимо прочего, «Первый» пригласил из «молодых артистов» украинскую группу Artik & Asti, певца Alekseev и Елку (уроженка украинского Ужгорода Елизавета Иванцив).

В праздничной передаче примут участие и уже давно состоявшиеся звезды: заслуженный деятель искусств Украины Константин Меладзе вместе с женой Верой Брежневой из украинского Днепродзержинска, Ани Лорак и Лолита, а также София Ротару. Отмечается, что последняя долго отказывалась от концертов в России, но после выступления в Кремле сейчас даже планирует полноценные гастроли по стране.

Ранее телекритики объяснили, что россиян ждут «вызывающие тоску» шоу на Новый год из-за самих предпочтений зрителей. Также стало известно, что Алла Пугачева не появится в новогоднем шоу. При этом большая часть аудитории «Первого канала» по-прежнему хочет видеть примадонну на телеэкранах в праздники.