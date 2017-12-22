На Южном Урале на ребенка рухнула глыба в ледовом городке. ФОТО

21:18 22 декабря 2017 1

Мальчик получил травму в лабиринте Фото: группа «Подслушано в Карталах», «ВКонтакте»

В городе Карталы Челябинской области ребенок получил сложный перелом двух костей голени, когда играл на стройке ледового городка. Его мать пожаловалась в соцсети на то, что объект не охраняют, однако не все уральцы заняли ее сторону.

По словам женщины, ее сын после школы решил поиграть в лабиринте на площади. Там он поскользнулся и упал, а затем ему на ногу свалилась ледяная глыба. В результате он получил серьезную травму. Мать написала в группе «Подслушано в Карталах», что стены лабиринта никак не были укреплены. «Нет никаких ограждений, нет охраны! По каким стандартам идет строительство ледового городка? Почему у детей есть доступ к опасному для жизни и здоровья объекту?», — возмутилась она.

Часть комментаторов поддержали женщину и пожелали ребенку скорейшего выздоровления: «С выпиской из больницы, да в администрацию, кто-то должен ответить за свою халатность. Как минимум должно быть какое-то ограждение»; «По уму даже городок сделать не могут… Все через одно место…». При этом многие с ней не согласились: «А по уму это как? Когда такие перепады погоды?»; «Как будто мы не были детьми и не ломали ноги и руки… Вы еще на цепь детей посадите… Вам больше нравится когда они сутками в комп тупят?».

Как писало «URA.RU», ранее в Перми построили ледяную горку, с который дети скатываются прямо под колеса машин. Сообщалось, что ни горку, ни ледовый городок во время строительства ничем не огораживали.