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20 декабря 2017
21:43  22 декабря 2017 0

На Ямале создают новый рынок жилья для тех, кому не хватает денег на ипотеку

Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, салехард, северное сияние
Правительство Ямала раздаст семьям жилье в арендуФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале запустили программу арендного жилья социального найма. Сейчас региональные власти составляют списки тех, кто может претендовать на квартиры в аренду, сообщили на заседании правительства ЯНАО.

На получение это вида жилья смогут рассчитывать не малоимущие, а семьи, имеющие доход, не позволяющий обслуживать ипотечный кредит, уточнил директор департамента строительства и жилищной политики Юрий Теряев. По словам чиновника, реализация первого этапа программы стартует в начале следующего года. Пилотный проект запустят в Новом Уренгое и Салехарде. «Правительство одобрило внесение на совет Фонда жилищного строительства вопрос о передаче ряда домов в муниципалитетах для формирования такого жилищного фонда. Речь идет, по крайней мере, о двух домах в первом полугодии и далее в плановом порядке эти мероприятия будут продолжены», — приводит слова главы департамента информагентство «Север-пресс».

Теряев пояснил, что в регионе уже рассчитана методика определения дохода и ведения очередности, но окончательное решение по арендному жилью будут утверждать органы местного самоуправления. Например, в Салехарде на арендное жилье смогут рассчитывать семьи, где на одного человека доход составляет от 29 до 36 тысяч рублей.

Нина Калинина
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