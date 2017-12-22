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23 декабря 2017
22:47  22 декабря 2017 7

Российские «воры в законе» попали в санкционный список США

Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, заключенные, зона, арест, тюрьма, решетка, наколка, тату, уголовники
«Воры в законе» стали персонами нон-грата в АмерикеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минфин США внес в санкционные списки имена криминальных авторитетов — выходцев и СССР. В частности, в «черный список» попали Юрий Пичугин (Пичуга), Захарий Калашов (Шакро Молодой), Владимир Тюрин (Тюрик, бывший муж Марии Максаковой, подозреваемый в убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова).

Кроме них в список были включены Рубен Татулян (Робсон), Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Василий Христофоров (Вася Воскрес), Камчибек Кольбаев (Камчи Бишкекский, является ключевой фигурой в международном наркобизнесе, а также первым «вором в законе» в Киргизии), Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), Владислав Леонтьев (Вадик Белый), Гафур Рахимов. Как пишет ТАСС, в санкционный список также попали принадлежащие Татуляну отель «Весна», находящийся в Сочи, и ООО «Новый Век Медиа», которое зарегистрировано в Москве.

«Сегодня Офис по контролю над иностранными активами Министерства финансов США внес в список санкций десять физических лиц и два субъекта, которые связаны с ворами в законе», — говорится в тексте сообщения, который приводит RT.

Американский Минфин утверждает, что эти люди связаны с «обширной уголовной организацией», которая действует в странах бывшего СССР, Европе и США. Их подозревают в отмывании денег, подкупе, грабежах и вымогательствах.

Директор отдела по контролю за иностранными активами минфина США Джон Смит заявил, что ведомство пошло на этот шаг в рамках «более широкой стратегии, направленной на разрушение финансовой инфраструктуры транснациональных преступных организаций, представляющих угрозу США» и союзникам Вашингтона.

Введенные ограничения запрещают гражданам Соединенных Штатов совершать финансовые или иные операции с этими физическими и юридическими лицами и замораживает любые активы, которые они могут иметь под юрисдикцией США/, уточняет телеканал 360.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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