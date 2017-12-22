Российские «воры в законе» попали в санкционный список США

Минфин США внес в санкционные списки имена криминальных авторитетов — выходцев и СССР. В частности, в «черный список» попали Юрий Пичугин (Пичуга), Захарий Калашов (Шакро Молодой), Владимир Тюрин (Тюрик, бывший муж Марии Максаковой, подозреваемый в убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова).
Кроме них в список были включены Рубен Татулян (Робсон), Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Василий Христофоров (Вася Воскрес), Камчибек Кольбаев (Камчи Бишкекский, является ключевой фигурой в международном наркобизнесе, а также первым «вором в законе» в Киргизии), Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), Владислав Леонтьев (Вадик Белый), Гафур Рахимов. Как пишет ТАСС, в санкционный список также попали принадлежащие Татуляну отель «Весна», находящийся в Сочи, и ООО «Новый Век Медиа», которое зарегистрировано в Москве.
«Сегодня Офис по контролю над иностранными активами Министерства финансов США внес в список санкций десять физических лиц и два субъекта, которые связаны с ворами в законе», — говорится в тексте сообщения, который приводит RT.
Американский Минфин утверждает, что эти люди связаны с «обширной уголовной организацией», которая действует в странах бывшего СССР, Европе и США. Их подозревают в отмывании денег, подкупе, грабежах и вымогательствах.
Директор отдела по контролю за иностранными активами минфина США Джон Смит заявил, что ведомство пошло на этот шаг в рамках «более широкой стратегии, направленной на разрушение финансовой инфраструктуры транснациональных преступных организаций, представляющих угрозу США» и союзникам Вашингтона.
Введенные ограничения запрещают гражданам Соединенных Штатов совершать финансовые или иные операции с этими физическими и юридическими лицами и замораживает любые активы, которые они могут иметь под юрисдикцией США/, уточняет телеканал 360.