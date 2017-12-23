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23 декабря 2017
00:15  23 декабря 2017 2

Мосгорсуд опроверг слова Яшина о законности акции 24 декабря

Марш Немцова. Москва, яшин илья
Илья Яшин обжаловал решение суда о незаконности «Дня свободных выборов»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мосгорсуд принял меры предварительной защиты по делу о признании незаконным решения совета депутатов Красносельского муниципального округа о проведении в столице акции протеста 24 декабря. Организатор «Дня свободных выборов» Илья Яшин заявил, что мероприятие состоится несмотря на запрет властей.

«В решении суда о запрете Дня свободных выборов отсутствует пункт об обеспечительных мерах. Сегодня мы обжаловали это решение, а значит к 24 декабря оно не вступит в законную силу. Юридически этот запрет — просто декларация», — написал Яшин в Facebook.

20 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск муниципального депутата Алевтины Базеевой о запрете «Дня свободных выборов». Решение в настоящее время обжаловано организаторами акции. В определении суда указывается, что решение о запрете акции вступает в силу немедленно до вступления его в законную силу. В своем решении суд ссылается на статью 85 Кодекса административного судопроизводства, которая регламентирует применение мер предварительной защиты по административному иску, если существует явная опасность нарушения прав, свобод и законных интересов истца.

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Напомним, что конфликт вокруг проведения акции протеста 24 декабря начался после того, как власти Москвы отказали штабу Навального в проведении митинга на проспекте Сахарова. После этого Яшин предложил провести «День свободных выборов» в Лермонтовком парке. При этом депутат настаивал на проведении акции в формате праздника, не требующего согласования с городскими властями. После этого экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков добился права на проведение акции на проспекте Сахарова, но тут же был обвинен Яшиным в сговоре с властями. После этого Гудков подал заявление об отказе от проведения согласованного митинга.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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