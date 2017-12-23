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23 декабря 2017
07:32  23 декабря 2017 12

США передадут Украине вооружение для «отражения агрессии»

Армия-2015. Москва, оружие
Американцы заверяют, что помогут украинцам с оружием только ради их безопасностиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Власти США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что поставки оружия необходимы Киеву для защиты территориальной целостности и суверенитета.

«Соединенные Штаты решили поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных возможностей для защиты её суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий», — приводит слова Науэрт телеканал 360.

Американский политик добавила, что помощь носит «носит исключительно оборонительный характер». Она напомнила о том, что США всегда считали Украину суверенным государством, которое имеет право защищать себя.

В ноябре в открытом доступе появился проект оборонного бюджета Штатов на 2018 год. В нем говорилось, что американские власти намерены выделить Украине 350 миллионов долларов в качестве военной помощи. В декабре стало известно о поставке из США в Украину снайперских винтовок M107A1 на общую сумму 41,5 млн долларов. В Госдепе тогда заявили, что поставки осуществляются не правительством США, пишет «Русская планета».

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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