Власти США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что поставки оружия необходимы Киеву для защиты территориальной целостности и суверенитета.
«Соединенные Штаты решили поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных возможностей для защиты её суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий», — приводит слова Науэрт телеканал 360.
Американский политик добавила, что помощь носит «носит исключительно оборонительный характер». Она напомнила о том, что США всегда считали Украину суверенным государством, которое имеет право защищать себя.
В ноябре в открытом доступе появился проект оборонного бюджета Штатов на 2018 год. В нем говорилось, что американские власти намерены выделить Украине 350 миллионов долларов в качестве военной помощи. В декабре стало известно о поставке из США в Украину снайперских винтовок M107A1 на общую сумму 41,5 млн долларов. В Госдепе тогда заявили, что поставки осуществляются не правительством США, пишет «Русская планета».