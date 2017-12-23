Порошенко поздравил украинцев с «исторической победой» над «Газпромом»

10:03 23 декабря 2017 10

По мнению Порошенко, его страна «получила настоящую энергетическую независимость» Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал «исторической победой» решение Стокгольмского арбитража по спору «Нафтогаза» и «Газпрома». Суд между компаниями тянулся с 2015 года, и 22 декабря 2017 года по нему было принято решение.

«Сегодня был сделан огромный вклад в энергетическую безопасность нашего государства. Эта победа — историческая», — цитирует RT пост Порошенко. Украинский лидер также подчеркнул, что его страна «соскочила с газового крючка и получила настоящую энергетическую независимость», пишет агентство Nation News.

Интересно, что после суда и «Газпром», и «Нафтогаз» заявили о том, что большая часть требований каждой из них была удовлетворена, пишет РБК. Так, российская компания сообщила, что «Нафтогаз» будет вынужден выплатить два миллиарда долларов долга плюс проценты за просрочку, а также отбирать и оплачивать пять миллиардов кубометров газа, начиная с 2018 года.

Украинская сторона же рассказала, что арбитраж «полностью отклонил требования „Газпрома“ по положению „бери или плати“ на сумму 56 миллиардов долларов за 2009—2017 годы» и уменьшил объемы обязательных годовых закупок в будущем. В компании «положительный эффект» от вердикта оценили более чем в 75 миллиардов долларов.