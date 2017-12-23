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24 декабря 2017
23 декабря 2017
23:00  23 декабря 2017 1

В России появилось такси, где платят «натурой»: «А как быть парням?»

Клипарт., такси
Водители ищут пассажиров в СетиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Волгограде начало работать такси с нестандартной оплатой — за проезд водители предлагают платить одним из видов секса. Со своей стороны шоферы гарантируют аккуратность и симпатичный внешний вид.

Пока скандальный вид коммерческих перевозок рекламируется лишь в интернет-сообществах, куда горожане заходят в поисках знакомств без обязательств, сообщает издание «Блокнот Волгограда». При этом не уточняется, как будут расплачиваться в секс-такси мужчины.

Большинство комментаторов негативно отнеслись к такому бизнесу: «Это что, легализация проституции?»; «Кошмар! Куда мир катится…»; «А как быть парням? Тоже натурой?». При этом нашлись и те, кто поддержал задумку: «Стыдного нет ничего. Я бы согласился водителем». «Я представляю какие „красавицы“ будут пользоваться услугами такого такси. Таксисту еще и придется доплачивать, чтоб его не трогали», — предположил один из пользователей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что таксист выложил в Сеть видео, на котором клиенты попросили его выйти на десять минут попить кофе, а сами попытались заняться сексом в его машине. Возмущенный шофер высадил пассажиров и обозвал их «животными».

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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