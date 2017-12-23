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Главные новости Челябинской области
16:14  23 декабря 2017 0

Уральский почтальон подстроила нападение на себя и украла пенсии

Клипарт, всего понемногу, спецмашина, почта россии
Почтальону грозит лишение свободы на срок до 10 летФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинские полицейские раскрыли нападение на почтальона в Миассе. Силовики установили, что женщина сама его подстроила и присвоила пенсии, которые разносила.

Правоохранители узнали об инциденте 20 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. В отдел полиции поступило сообщение, что в Северной части города в подъезде одного из домов двое неустановленных граждан совершили нападение на женщину-почтальона 1975 года рождения. В результате у нее якобы похитили более 140 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что женщина сама инициировала нападение, а денежные средства присвоила себе. Полицейские изъяли большую часть денежных средств, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о присвоении или растрате. Почтальону грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Виктор Кудряшов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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