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24 декабря 2017
23 декабря 2017
21:04  23 декабря 2017 8

Отец Фриске подрался с Шепелевым, когда делили деньги певицы. ВИДЕО

Похороны Жанны Фриске. Москва, шепелев дмитрий, фриске владимир
Владимир Фриске подрался с отцом Дмитрия Шепелева незадолго до смерти певицыФото: Антон Белицкий © URA.RU

Отец Жанны Фриске признался, что он подрался с родителем ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева, который заговорил о разделе денег певицы за несколько дней до ее смерти. В программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Владимир Фриске заявил, что ему пришлось бить отца телеведущего об стену, чтобы он замолчал.

Фриске рассказал, что семьи постоянно общались. Когда Жанна Фриске уже была в тяжелом состоянии, родители Дмитрия Шепелева часто бывали у них в гостях. «Сидели все вместе за столом, выпивали, и Шепелевы начали делить деньги певицы, спрашивая, что достанется Платону», — вспомнил один из вечеров Владимир Фриске. По его словам, после этого он схватил отца Шепелева за грудь и ударил об стену, после чего прогнал из дома. По словам Владимира Фриске, на следующий день родители Дмитрия Шепелева снова пришли в дом певицы как ни в чем не бывало.

Отец певицы считает, что Дмитрий Шепелев пользовался связями Жанны Фриске. Он рассказал, что его дочери приходилось разговаривать с гендиректором «Первого канала» Константином Эрнстом о работе для Шепелева: «Она Дмитрия одевала, делала дорогие подарки… Она его очень любила, а он ее использовал как толчок».

Напомним, Жанна Фриске умерла от рака головного мозга летом 2015 года. После ее смерти родственники начали делить наследство, которое оценивается в 90 млн рублей. Кроме того, судебные приставы продолжают работу по взысканию с родных певицы почти 22 млн рублей. Из собранных благотворительной организацией «Русфонд» более чем 25 млн ее родители сумели обосновать трату лишь около 4 млн рублей.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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