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07:22  24 декабря 2017 0

Страшный пожар на Ямале: в огне сгорели дети и взрослые. Есть пострадавшие. ФОТО

На данный момент пожар потушенФото: пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО

В ночь на 24 декабря в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа при пожаре в жилом доме погибли двое взрослых и двое детей, есть пострадавшие. Погорельцы эвакуированы из здания.

Как сообщила агентству заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по ЯНАО Елена Казарова, сигнал о пожаре в частично расселенном (4 из 16 квартир) деревянном жилом доме в селе Красноселькуп (Красноселькупский район) поступил в ночь на воскресенье. некоторые жильцы смогли эвакуироваться самостоятельно. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела четырех человек, в том числе двух детей — мальчика и девочки 2013 и 2011 годов рождения.

Также в результате пожара пострадали три человека, они были доставлены в районную больницу села Красноселькуп. На данный момент пожар локализован. Для пострадавших гпредусмотрен пункт временного размещения, но жители предпочти разойтись по родственникам и знакомым. В администрации села проведено экстренное заседание комиссии, посвященное дальнейшему расселению граждан.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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