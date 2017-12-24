Полицейские поймали преступников при помощи уловки из «Симпсонов»

Британские правоохранители из Южного Йоркшира взяли на вооружение метод, похожий на прием полицейских из мультсериала «Симпсоны». Благодаря хитрости им удалось задержать более 20 преступников.
Сотрудники полиции отправляли на предполагаемые адреса находящихся в розыске британцев открытки с предложением получить бесплатный подарок к Новому году, сообщает информагентство Nation News. Злоумышленники попадались на «крючок» и заказывали доставку подарков, однако вместо курьера к ним приезжали правоохранители.
С помощью этого метода полиция поймала 21 преступника, которых обвиняли в ограблении, нападении, вождении в нетрезвом виде и в других правонарушениях.
Ситуация очень схожа с одним из сюжетов «Симпсонов», где шеф полиции Виггам разослал преступникам города пригласительные на раздачу бесплатных лодок, уточняет «Газета.Ru». На уловку попался и один из главных героев Гомер Симпсон, который получил пригласительный из-за частого нарушения правил парковки.
Ранее руководство телеканала 2×2 приняло решение не показывать эпизод мультсериала «Симпсоны», в котором Гомер ловит покемонов в храме, сообщила PR-директор телеканала Анастасия Шабловская, напоминает «Русская планета». По ее словам, эпизод может скомпрометировать канал и вызвать неоднозначную реакцию в обществе.