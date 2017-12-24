{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 69,13
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
25 декабря 2017
24 декабря 2017
13:42  24 декабря 2017 2

Полицейские поймали преступников при помощи уловки из «Симпсонов»

Вдохновением для британских полицейских стал, по всей видимости, мультсериал «Симпсоны»ФОТО: Flickr

Британские правоохранители из Южного Йоркшира взяли на вооружение метод, похожий на прием полицейских из мультсериала «Симпсоны». Благодаря хитрости им удалось задержать более 20 преступников.

Сотрудники полиции отправляли на предполагаемые адреса находящихся в розыске британцев открытки с предложением получить бесплатный подарок к Новому году, сообщает информагентство Nation News. Злоумышленники попадались на «крючок» и заказывали доставку подарков, однако вместо курьера к ним приезжали правоохранители.

С помощью этого метода полиция поймала 21 преступника, которых обвиняли в ограблении, нападении, вождении в нетрезвом виде и в других правонарушениях.

Ситуация очень схожа с одним из сюжетов «Симпсонов», где шеф полиции Виггам разослал преступникам города пригласительные на раздачу бесплатных лодок, уточняет «Газета.Ru». На уловку попался и один из главных героев Гомер Симпсон, который получил пригласительный из-за частого нарушения правил парковки.

Ранее руководство телеканала 2×2 приняло решение не показывать эпизод мультсериала «Симпсоны», в котором Гомер ловит покемонов в храме, сообщила PR-директор телеканала Анастасия Шабловская, напоминает «Русская планета». По ее словам, эпизод может скомпрометировать канал и вызвать неоднозначную реакцию в обществе.

Феликс Сорокин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров