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25 декабря 2017
24 декабря 2017
15:55  24 декабря 2017 16

Володин пообещал зеркальные меры в ответ на блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

Международный инвестиционный форум
Кадыров был активным пользователем соцсетейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал зеркальные меры в ответ на блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook.

«Это нарушение прав на информирование, на общение. Это опасный прецедент, поскольку, исходя из принципа взаимности, мы должны поступать так же», — цитирует Володина RT. Депутат добавил, что сам Кадыров ничего не нарушал, поэтому блокировку можно сравнить с «затыканием ртов», передает его сообщение Nation News.

Ранее стало известно, что при входе на станицу президента Чечни в Instagram появлялось сообщение о том, что контент недоступен. Отмечалось, что на момент удаления аккаунта Рамзан Кадыров был одним из самых популярных блогеров в российском сегменте соцсети. После депутаты чеченского парламента решили удалить свои Instagram-аккаунты в знак солидарности.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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