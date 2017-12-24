15:55 24 декабря 2017 16

Кадыров был активным пользователем соцсетей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал зеркальные меры в ответ на блокировку аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook.

«Это нарушение прав на информирование, на общение. Это опасный прецедент, поскольку, исходя из принципа взаимности, мы должны поступать так же», — цитирует Володина RT. Депутат добавил, что сам Кадыров ничего не нарушал, поэтому блокировку можно сравнить с «затыканием ртов», передает его сообщение Nation News.

Ранее стало известно, что при входе на станицу президента Чечни в Instagram появлялось сообщение о том, что контент недоступен. Отмечалось, что на момент удаления аккаунта Рамзан Кадыров был одним из самых популярных блогеров в российском сегменте соцсети. После депутаты чеченского парламента решили удалить свои Instagram-аккаунты в знак солидарности.