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22 декабря 2017
16:28  25 декабря 2017 4

Главный следователь Ханты-Мансийска покинул свой пост. В Югре со дня на день ждут Бастрыкина

Руководитель Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела Александр Семко ушел на пенсиюФото: Пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО-Югре
новость из сюжета:
Перестановки в силовых ведомствах
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В управлении СКР по Югре — кадровые перестановки. Пост руководителя Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела оставил Александр Семко. Временно обязанности главы ведомства исполняет заместитель Алексей Прохоренко. Об этом сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах региона.

Официальная причина увольнения Семко — выход на пенсию. Однако, по версии собеседников агентства, силовик был вынужден подать в отставку из-за конфликта с первым заместителем руководителя регионального управления Дмитрием Шерманом. «Семко работает в органах в Югре уже десять лет, но проблемы начались после переезда в Ханты-Мансийск. Не сработались», — комментирует инсайдер, знакомый с ситуацией.

Александр Семко был назначен на пост руководителя Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела 11 марта 2016 года. Ранее он возглавлял следственный отдел в Нефтеюганске. До перевода в Ханты-Мансийск Семко занимался расследованиями особо важных дел в региональном управлении, возглавлял Лангепасский межрайонный следственный отдел.

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Глава СКР Бастрыкин летит в ХМАО третий раз за четыре месяца

В СУ СК РФ по ХМАО-Югре прокомментировали увольнение сотрудника, опровергнув версию о конфликте с начальством.

«С начала декабря Александр Сергеевич службу в следственном управлении не проходит в связи с его выходом на пенсию. Информация о наличии конфликтов с руководством следственного управления является ложной. Александр Семко работал в следственном управлении с момента его образования, то есть с 2007 года, при этом занимал руководящие должности, неоднократно поощрялся правами руководителя следственного управления и ведомственными наградами», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя управления Алина Никифорова.

В ближайшее время ХМАО планирует посетить глава СКР Александр Бастрыкин. Следователи региона ждут руководителя на этой неделе, до наступления Нового года. Это будет третий визит руководителя комитета в автономный округ за четыре месяца. Бастрыкин планирует встретиться с родителями детей, погибших в автокатастрофе с автобусом, которые недовольны судебным процессом, а также поставить оценку работе регионального управления.

Эльдар Булатов
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