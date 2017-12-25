В управлении СКР по Югре — кадровые перестановки. Пост руководителя Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела оставил Александр Семко. Временно обязанности главы ведомства исполняет заместитель Алексей Прохоренко. Об этом сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах региона.
Официальная причина увольнения Семко — выход на пенсию. Однако, по версии собеседников агентства, силовик был вынужден подать в отставку из-за конфликта с первым заместителем руководителя регионального управления Дмитрием Шерманом. «Семко работает в органах в Югре уже десять лет, но проблемы начались после переезда в Ханты-Мансийск. Не сработались», — комментирует инсайдер, знакомый с ситуацией.
Александр Семко был назначен на пост руководителя Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела 11 марта 2016 года. Ранее он возглавлял следственный отдел в Нефтеюганске. До перевода в Ханты-Мансийск Семко занимался расследованиями особо важных дел в региональном управлении, возглавлял Лангепасский межрайонный следственный отдел.
В СУ СК РФ по ХМАО-Югре прокомментировали увольнение сотрудника, опровергнув версию о конфликте с начальством.
«С начала декабря Александр Сергеевич службу в следственном управлении не проходит в связи с его выходом на пенсию. Информация о наличии конфликтов с руководством следственного управления является ложной. Александр Семко работал в следственном управлении с момента его образования, то есть с 2007 года, при этом занимал руководящие должности, неоднократно поощрялся правами руководителя следственного управления и ведомственными наградами», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя управления Алина Никифорова.
В ближайшее время ХМАО планирует посетить глава СКР Александр Бастрыкин. Следователи региона ждут руководителя на этой неделе, до наступления Нового года. Это будет третий визит руководителя комитета в автономный округ за четыре месяца. Бастрыкин планирует встретиться с родителями детей, погибших в автокатастрофе с автобусом, которые недовольны судебным процессом, а также поставить оценку работе регионального управления.