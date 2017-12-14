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Главные новости Югры
13:50  14 декабря 2017 0

Глава СКР Бастрыкин летит в ХМАО третий раз за четыре месяца

Бастрыкин Александр, кузнецова анна, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин принял решение вернуться в Югру после новой жалобы родителей погибших детей, которые обратились к нему и детскому омбудсмену Анне КузнецовойФото: официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Глава СК России Александр Бастрыкин вновь встретится с родителями детей, погибших и пострадавших в результате катастрофы с автобусом в ХМАО. Такое решение главный следователь страны принял, узнав о непрекращающихся попытках пострадавших привлечь внимание к ходу судебного разбирательства по факту трагедии. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР.

«Буквально вчера председателю СК России стало известно, что инициативная группа потерпевших вновь публично высказывается о намерении встретиться с ним (Бастрыкиным — прим ред.). В связи с этим он поручил немедленно организовать встречу, чтобы еще раз выслушать все доводы и сообщить о результатах расследования. Ранее он уже неоднократно встречался с родителями погибших детей и сообщал о своей готовности встретиться вновь, взяв расследование уголовных дел о гибели юных спортсменов под личный контроль», — комментирует официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Новость по теме
В деле о погибших в ХМАО детях должны появиться новые фигуранты

Ранее представители пострадавшей стороны рассказали агентству, что просят личного приема у генпрокурора РФ Юрия Чайки, главы СКР Александра Бастрыкина и уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой. Родственники жертв ДТП не согласны с итогами расследования и обвинениями, предъявленными фигурантам. Помимо Раиля Саитханова (водитель большегруза, зацепившего автобус из-за чего и произошла катастрофа), родители требуют посадить на скамью подсудимых его брата Вадима, управлявшего вторым автотралом, сотрудников ГИБДД, отвечавших за движение грузовиков по дорогам региона, компанию «Ресурс», которой принадлежал транспорт. Помимо этого, пострадавшие требуют привлечь к ответственности всех чиновников, отвечавших за организацию соревнований.

Сейчас под судом находятся четверо. Это водитель большегруза Раиль Саитханов, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук, а также директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова. Кроме того был задержан и. о. председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий.

Трагедия произошла 4 декабря 2016 года на загородной автотрассе недалеко от Ханты-Мансийска. Автобус, на котором возвращались домой в Нефтеюганск с соревнований несовершеннолетние акробаты, столкнулся сначала с машиной Раиля Саитханова и затем с грузовиком его брата. В результате столкновения автобус разорвало на части. Погибли 12 человек: 10 детей-спортсменов и двое их тренеров.

После аварии Александр Бастрыкин побывал в Югре трижды. Первый раз — сразу после ДТП, еще в 2016 году. Второй и третий разы — в сентябре и октябре. Новый визит станет четвертым.

Эльдар Булатов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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