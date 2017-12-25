17:38 25 декабря 2017 6

Ученые уверены, что победить грязь в Екатеринбурге быстро не получится Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ученые объяснили, почему Екатеринбург регулярно становится «Грязьбургом»: 75% грязи на городских улицах появляется из-за большого количества строек и автотранспорта. Исследование проводил Институт промышленной экологии УрО РАН. На выяснения причин загрязненности города ушел почти год, при этом на финальной стадии работы были засекречены от общественности. Сегодня институт представил свои выводы, а также озвучил план действий по очистке столицы среднего Урала.

Исследование было заказано мэрией города в начале года, после многолетнего давления возмущенных горожан. На эти цели институту выделили 1,89 миллиона рублей. По словам заместителя директора по научным вопросам Института промышленной экологии УрО РАН Ильи Ярмошенко, отчёт по итогам исследований занял 365 страниц. Согласно исследованию, екатеринбургская грязь на 75% состоит из минеральных веществ (строительные материалы), на 20% — из органических веществ (торф, почва, остатки растений, сажа) и оставшиеся 5% — это в основном мусор.

Автотранспорт — один из главных источников грязи в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замеры проводились в шести точках города: на улицах Смазчиков, Машиностроителей, Жукова, Фрунзе, Родонитовой и Краснолесья. Четыре раза в год (по количеству сезонов) учёные выезжали туда и брали пробы.

Огромный вклад, пояснил Ярмошенко, в загрязнение города вносят автомобилисты, которые разрушают асфальт шинами. Особенно это заметно в зимнее время года, когда автовладельцы ставят шипованную резину. Также, установили учёные, грязь активно разносится с территорий, где проходят строительные работы. Грунт разносится по округе за счёт ветра или поверхностного стока. «К примеру, строители выкапывают яму, а грязь потом может лежать год. Никто не следит за её уборкой», — пояснил Ярмошенко.

Ещё один фактор, способствующий распространению грязи, — складирование и невывоз снега. «Снегогрязевая пульпа скапливается, например, во многих дворах и не вывозится своевременно. Потом снег тает, и вот она — грязь», — пояснил ученый. Он также уточнил, что в городе на одного человека приходится до 80 килограммов минеральной пыли.

В ходе пресс-конференции учёные отвергли версию, что источником загрязнения может являться реагент «Бионорд», которым зимой посыпают улицы. «При его использовании главное — соблюдать технологию: посыпали, снег подтаял — нужно убрать. Иначе получится грязевая каша, но не из-за соли, а из-за пыли, которая скопилась на асфальте», — сказал Ярмошенко.

Егор Свалов пообещал руководствоваться отчетом в борьбе с грязью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отчете специалисты института предлагают ряд мер по борьбе с грязью в Екатеринбурге. Во-первых, необходимо повысить качество уборки территорий. Во-вторых, разработать рекомендации по содержанию газонов, которые не способствуют задержанию грязи. «Возможно, стоит использовать газоны в виде рулонов», — уточнил Ярмошенко. В-третьих, считают учёные, необходимо разработать технологии производства асфальтовых покрытий и призвать автомобилистов в зимнее время года заменить шипы на липучки.

Также в исследовании рекомендуется запретить автомобилям парковаться во дворах, которые, согласно исследованию, грязнее проезжей части и тротуаров.

Председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Егор Свалов заявил на пресс-конференции, что из-за ограниченности бюджета невозможно сразу внедрить все рекомендации ученых. Однако он заверил, что отчёт будет отправной точкой в исправлении ситуации в городе. «Мы уже взяли на вооружение некоторые рекомендации. Будем требовать от квартальных, чтобы следили, чтобы из дворов вывозили снег и не оставляли грязь после подземных работ», — сообщил чиновник.