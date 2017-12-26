00:51 26 декабря 2017 0

Виталий Мутко анонсировал еще одну свою отставку Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Вице-премьер России Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза [РФС] из-за того, что намерен оспорить пожизненный запрет посещать Олимпийские игры. Кроме того, по словам политика, он также готов освободить должность председателя оргкомитета ЧМ-2018.

Во вторник, 26 декабря, Мутко подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на соответствующее решение Международного олимпийского комитета. «Все вопросы в РФС будет решать [генеральный директор РФС Александр] Алаев. Конечно, после шести месяцев я вернусь, может быть, раньше» — приводит ТАСС слова политика.

При этом, по его словам, он готов оставить должность председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» и сосредоточиться на государственной работе. «Думаю, что предложу такие вещи. Но решать будет глава государства, председатель правительства и наблюдательный совет», — ответил Мутко на соответствующий вопрос журналистов.

Когда именно он выйдет с такой инициативой на руководство страны, не сообщается.