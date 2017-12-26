Власти Петербурга подарили детям из неблагополучных семей сломанные наушники для iPhone. ФОТО

02:58 26 декабря 2017 0

В администрации пообещали заменить бракованные наушники Фото: fontanka.ru

Администрация Санкт-Петербурга подарила детям из неблагополучных семей сломанные наушники, использовать которые можно только на устройствах от компании Apple. На 2,5 тысячи таких подарков из бюджета было потрачено 4 млн рублей.

Как рассказали «Фонтанке» в одном из городских социальных центров, партия наушников поступила еще на прошлой неделе. Дети разобрали подарки, однако почти сразу начали звонить и жаловаться, что они не работают. Позже выяснилось, что у некоторых устройствах была повреждена упаковка.

Сотрудникам центра протестировали все наушники и выяснили, что примерно 10% от партии — брак. Поставщиком новогодних подарков для детей выступил президент Санкт-Петербургского военно-исторического общества, профессор кафедры истории и теории искусств СПГУТД, индивидуальный предприниматель Алексей Аранович, который комментировать ситуацию отказался.

В комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями заявили, что наушники с дефектами будут заменены на новые по гарантии.