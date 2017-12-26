Тюменская экс-подруга Тимати поделилась видео с изменой рэпера

05:38 26 декабря 2017 3

В Сети появился ролик, в котором бывшая жена Тимати уличила его в измене Фото: скрин видео

Бывшая супруга Тимати — Алена Шишкова — сняла рекламный ролик стойкой губной помады White Star Beauty, производство которой она запустила вместе с визажистом Ириной Кирсановой. В съемках принял участие и сам рэпер.

Согласно сюжету, Алена приехала в отель, где ее ждет Тимур; поднялась в номер и увидела на столе открытое шампанское и два бокала, на одном из которых остались следы женской помады. В следующем кадре девушка отпивает напиток уже из другого фужера, демонстрируя, что ее помада не оставила следа.