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26 декабря 2017
07:24  26 декабря 2017 6

Тренер Жулин объяснил, почему Липницкая ушла из спорта

Чемпионат России по фигурному катанию на коньках. Женщины,произвольная программа. г. Екатеринбург, липницкая юлия
У спортсменок появляются проблемы, когда начинается половое созреваниеФото: Алексей Колчин © URA.RU

Золотая медалистка Сочи-2014, фигуристка из Екатеринбурга Юлия Липницкая приняла правильное решение, оставив большой спорт. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион и тренер Александр Жулин.

Он считает, что 19-летняя девушка была уже не в той форме, чтобы конкурировать с другими молодыми спортсменками, передает «Экспресс-газета». «Какой была бы Липницкая на этом чемпионате России? Наверное, 15-й в лучшем случае», — предположил бывший муж фигуристки Татьяны Навки.

«Век девчачий в фигурном катании не такой долгий», — пояснил Александр Жулин. По его словам, у спортсменок появляются проблемы, когда начинается половое созревание. В частности, на их катании сказываются изменения в фигуре, пояснил он. При этом тренер высоко отметил успехи фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Как писало «URA.RU», ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка предположила, что у Юлии Липницкой, завершившей спортивную карьеру, по всей видимости, были веские причины принять это решение.

Виктор Кудряшов
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