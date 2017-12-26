Россиян заманивают купить елку эротической рекламой. ФОТО

Неоднозначный баннер установлен недалеко от федеральной трассы
В Башкирии, рядом с федеральной трассой, появился баннер, который двусмысленно рекламирует новогодние сосны. На нем изображена девушка в шапке Санта Клауса и призывающим слоганом.
«Хочешь сосну? За 400 руб.», — гласит рекламное объявление. Фото необычного стенда появилось в соцсети «ВКонтакте». Автомобилистов такое предложение удивило. «Это реальность. Я прям это видел и недоумевал», — написал в комментариях один из очевидцев. При этом на стенде нет номера телефона или адреса, куда клиенты могут обратиться за подробностями.