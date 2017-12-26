09:58 26 декабря 2017 1

Житель Качканара задал вопрос о бароне Мюнхгаузене Фото: скриншот видео

Житель Качканара Евгений Филаретов одержал победу над знатоком телевизионной игры «Что? Где? Когда?». На его вопрос в ходе суперблица не смогла ответить преподавательница из города Архангельск Ольга Быкова, в результате мужчина выиграл 50 тысяч рублей.

«На чьем гербе художник-иллюстратор Гюстав Доре изобразил уток, топорик и бутылку, а также написал девиз „Mendes Veritаs“ — „истина во лжи“», — такой вопрос уральца озвучил ведущий на третьей минуте передачи. Знаток предположил, что это относится к Шарлю Перро, однако речь шла о бароне Мюнхгаузене. Интересно, что ведущий игры также неправильно озвучил название города Качканар. В эфире он произнес «Качкамар».

Ранее известная участница телеигры «Что? Где? Когда?» Анастасия Шутова из команды Ровшана Аскерова проиграла в первой зимней игре из-за подсказки, сделанной ее мужем Кимом Галачяном из зала. Как сообщал сайт «Подмосковье сегодня», виновник был удален из зала, а команду Аскерова за столом сменила команда Елены Потаниной.