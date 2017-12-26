Вертолеты для перевозки больных в Зауралье выбрали нечестно

В 2017 году 34 региона России получили субсидия в размере 3,3 млрд руб. на закупку услуг санитарной авиации. Однако выяснилось, что не все деньги были потрачены правильно. В частности, в Курганской области аудиторы выявили нарушения при проведении конкурса, сообщается на официальном сайте Счетной палаты РФ.
Как сообщало «URA.RU» победителем конкурса на оказание услуг санавиации в Курганской области стало ЗАО «Русские вертолетные системы», существенно снизив цену контракта. По мнению специалистов Счетной палаты, при проведении повторного конкурса были внесены условия, которые заведомо исключали из участия других претендентов. Это позволило заключить новый госконтракт с «Русскими вертолетными системами», при этом цена летного часа и часа дежурства выросла в шесть раз — до 83 и 29 тысяч рублей соответственно.
«При этом в нарушение методических рекомендаций Минэкономразвития России при определении начальной цены контракта учреждением не была принята в расчет цена услуг, содержащихся в предыдущем госконтракте», — отмечается в заключении счетной палаты.
По данному факту подготовлено письмо в ФАС России, сообщает Счетная палата. Отметим, что региональное управление Федеральной антимонопольной службы рассматривало жалобу курганских авиаторов, однако никаких нарушений в условиях конкурса не увидело.