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22 декабря 2017
13:13  26 декабря 2017 1

«Ничто не предвещало трагедии». В Перми из окна выпала школьница

Тело 17-летней девушки было найдено рядом с многоэтажкойФото: «Яндекс.Панорамы»

На окраине Перми, рядом с многоэтажкой, было найдено тело 17-летней девочки. По словам очевидцев, ребенок выпал из окна.

Трагедия произошла вечером в понедельник, 25 декабря. Пользователь Олег, представившийся соседом девушки, отметил, что в ее квартире весь день было тихо. «Ничто не предвещало такой трагедии. Очень жалко. Соболезную родителям», — пишет пермяк.

В краевом СУ СКР корреспонденту «URA.RU» пояснили, что девушке было 17 лет. «По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства гибели девушки», — заявили в пресс-службе ведомства.

Анна Белкина
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