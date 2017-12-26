Тело 17-летней девушки было найдено рядом с многоэтажкой
На окраине Перми, рядом с многоэтажкой, было найдено тело 17-летней девочки. По словам очевидцев, ребенок выпал из окна.
Трагедия произошла вечером в понедельник, 25 декабря. Пользователь Олег, представившийся соседом девушки, отметил, что в ее квартире весь день было тихо. «Ничто не предвещало такой трагедии. Очень жалко. Соболезную родителям», — пишет пермяк.
В краевом СУ СКР корреспонденту «URA.RU» пояснили, что девушке было 17 лет. «По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства гибели девушки», — заявили в пресс-службе ведомства.