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Главные новости Тюменской области
13:23  26 декабря 2017 0

Суд пожалел тюменскую ВИЧ-диссидентку, заразившую односельчанина

Открытая лицензия от 09.12.2016. Стиральная машина, спид, вич, презерватив, вич, спид, контрацепция, защищенный секс
Женщина не стала предохраняться при занятии сексом с партнеромФото: pixabay.com

Вагайский суд оставил на свободе 33-летнюю жительницу тюменского села, которая заразила своего партнера ВИЧ. При вынесении приговора суд учел состояние здоровья женщины, а также то, что она воспитывает маленького ребенка, поэтому даме дали лишь два года условно, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Вагайского района.

В 2009 году женщине поставили диагноз «ВИЧ» и предупредили об уголовной ответственности за заражение половых партнеров. Но это предупреждение она проигнорировала. В 2016 году она вступила в интимную связь с односельчанином, не предупредив его о своей опасной болезни. Через год мужчина узнал, что был заражен опасной инфекцией.

На суде ВИЧ-диссидентка признала вину. В свое оправдание она сказала, что есть случаи, когда вирус может и не передаться при незащищенном сексе. Поэтому женщина не стала предохраняться и не предупредила мужчину о наличии у нее заболевания.

Сам потерпевший на суд не явился, он написал заявление с просьбой, чтобы дело рассматривалось без его участия.

Нина Калинина
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