14:17 26 декабря 2017 2

У поставщика Ирбитского молочного завода криминальные проблемы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственным отделом ММО МВД России «Ирбитский» возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по факту злоупотребления полномочиями учредителями ООО «Агрофирма «Ирбитская» (основной поставщик сырого коровьего молока для ОАО «Ирбитский молочный завод»). Действия злоумышленников нанесли урон контролируемому государством предприятию в размере 94 миллионов 852 тысяч рублей. Ущерб составил почти треть от уставного капитала фирмы.

В вынесенном полицейскими постановлении говорится, что в 2006 году при учреждении агрофирмы ООО «СХП «Прогресс» приобрела 15,83% долей по номинальной стоимости 41 миллион рублей. Половину необходимой суммы учредитель внес в виде движимого и недвижимого имущества. Но государственная регистрация перехода прав на него агрофирме не была проведена.

Спустя три года экс-директор агрофирмы Александр Пильщиков (также занимавший на тот момент пост директора ООО «СПХ «Прогресс») отдал устное распоряжение о списании принятых на баланс объектов как «пришедших в полную негодность». В актах о списании не было описано техническое состояние имущества. Для участия в работе комиссии по списанию не приглашались ни работники агрофирмы, ни специалисты в сфере капстроительства и стройэкспертизы. Остаточная стоимость списанного имущества оказалась в десятки раз ниже рыночной.

Агрофирма создавалась как подразделение государственного молочного завода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дальнейшая судьба этих объектов недвижимости (телятники, коровники, здания контор, зернохранилищ и прочие) неизвестна. Один из них — здание машинотракторной мастерской стоимостью 910 тысяч рублей — оказался во владении родственницы Пильщикова. После направления руководством агрофирмы заявления в полицию она обратилась в суд о признании права собственности на выведенный из агрофирмы объект.

Вторую часть суммы в оплату доли в агрофирме учредители решили оплатить векселями в количестве 88 штук. Решение было принято на собрании под председательством отца Александра Пильщикова — Евгения Пильщикова, бывшего директора ГУПСО «Ирбитский молочный завод» и экс-председателя совета директоров агрофирмы. В ходе последующего аудита главный бухгалтер агрофирмы признался, что ни подлинные экземпляры, ни копии векселей на общую сумму 94 миллионов 852 тысяч рублей в бухгалтерию предприятия так и не поступили. Подлинные экземпляры актов, по которым передавались бумаги, хранились некоторое время в сейфе агрофирмы, но затем пропали.

Аудиторы обнаружили в архивах агрофирмы акты о списании и уничтожении 88 векселей в августе 2009 года. Однако данные, что такое решение принималось советом директоров фирмы, отсутствуют. В заявлении о возбуждении уголовного дела говорится, что в этот период Евгений Пильщиков был председателем совета директоров агрофирмы, а его сын Александр Пильщиков — заместителем, а затем директором агрофирмы. Авторы заявления о возбуждении уголовного дела подчеркивают, что таким образом участники агрофирмы были освобождены от уплаты 50% своих долей.

Проведенный на предприятии аудит показал, что принятые в 2007—2010 годах решения совета директоров и общих собраний предприятия были направлены на необоснованное обогащение семьи Пильщиковых. В ноябре 2007 года ООО СХП «Прогресс» продало свою долю в агрофирме Александру Пильщикову и подконтрольным Евгению Пильщикову лицам по заниженной стоимости. Александру Пильщикову доля в 5,37% номинальной стоимостью 13 миллионов 908 тысяч рублей досталась всего за 1,7 миллиона рублей.

Суд найдет пропавшее имущество агрофирмы Фото: depositphotos.com © URA.RU

В заявлении о возбуждении уголовного дела отмечается, что в настоящее время 90,91% агрофирмы принадлежит Свердловской области в лице ОАО «Ирбитский молочный завод». Контролировавший около 5,37% долей предприятия номинальной стоимостью около 30 миллионов рублей Александр Пильщиков погиб. Наследницей его доля является его супруга Галина Пильщикова. Сегодня она в судебном порядке пытается увеличить размер своей доли в агрофирме до 43 миллионов рублей.

В ноябре 2017 года Евгений Пильщиков предоставил в суд нотариально заверенные пояснения, что ему было известно о всех передвижениях объектов недвижимости. Евгений Пильщиков присутствовал на всех общих собраниях участников агрофирмы, представлял на рассмотрение и утверждение в повестке дня решения совета директоров агрофирмы, которые сам же утверждал.

Однако в интервью «URA.RU» Евгений Пильщиков пояснил следующее: «Когда я был председателем совета директоров, в агрофирме у нас не было никаких вопросов. Все было нормально. О чем разговор, что там делалось, я понятия не имею. Я никогда в эти дела не вникал. Я не был учредителем в этой фирме. Был директором Ирбитского молочного завода, который имел тогда 25% долей в агрофирме. Что там внутри агрофирмы было, я ничего сказать не могу. Я никогда не вникал в эти дела».

В отчете аудиторов упоминается, что операции с долями агрофирмы сопровождали специалисты ООО Предприятие «Регионагросервис», в офисе которого на днях прошли обыски.