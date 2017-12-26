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26 декабря 2017
14:50  26 декабря 2017 0

На Сахалине курившую пенсионерку порывом ветра сдуло с балкона. ВИДЕО

Ураган повалил елку и Деда Мороза в УглегорскеФото: uglegorsrk.news

В городе Шахтерске на Сахалине ураганным ветром сдуло с балкона четвертого этажа 70-летнюю пенсионерку, которая вышла покурить. Женщину сбросило в глубокий сугроб, благодаря чему она осталась жива.

После того, как ее вытащили из снега, пожилую женщину отвезли в больницу в ковше погрузчика. Из-за снежных заносов машина скорой помощи не смогла приехать на вызов, передает «Газета.ру». Пожилая женщина госпитализирована с травмами в ЦРБ Углегорска, пишет «Федеральное агентство новостей».

Отметим, в Углегорском районе Сахалинской области объявлен режим ЧС. Между населенными пунктами прекращено автомобильное движение. Закрыты все образовательные учреждения города и района. Власти призывают жителей не покидать свои дома. Ураган срывает крыши с домов, валит деревья и опоры ЛЭП. Шесть населенных пунктов остались без электричества. На главной площади Углегорска ветер повалил новогоднюю елку.

Видео: «Народные новости», «ВК»

Александр Лукманов
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