15:06 26 декабря 2017 0

Челябинка напоила водкой трехмесячного малыша, отчего он умер Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В суд Красноармейского района Челябинской области передано дело 39-летней жительницы села Русская Теча, обвиняемой в неумышленном убийстве полугодовалого сына. Ребенок скончался от отравления водкой, когда мать пыталась его усыпить, сообщил «URA.RU» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Инцидент произошел в мае 2017 года. Трехмесячный ребенок проснулся ночью, мать безуспешно пыталась его уложить. Мальчик уснул после того, как она напоила его водкой. Через несколько часов ситуация повторилась.

Ребенок погиб от острого отравления этиловым алкоголем. Экспертиза показала, что в организм ребенка поступило около 33,86 миллилитров чистого этилового спирта, это токсическая концентрация 7,7% промилле, что вызвало расстройство жизненно важных функций организма.

Женщине предъявлены обвинения по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и по ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением). Во время расследования выяснилось, что обвиняемая до указанного случая как минимум дважды пользовалась данным методом для усыпления ребенка. Женщина вину признала полностью и просила рассмотреть дело в особом порядке (при котором не исследуются доказательства и назначается не более двух третей от наказания).

У женщины остались еще двое детей — 9-летняя дочь и 3-летний сын от другого отца. Погибший ребенок был от нового сожителя, который в это время находился на заработках.