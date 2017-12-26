15:42 26 декабря 2017 1

«Мегионнефтегаз» обвиняют в махинациях с оплатой работы подрядчиков Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Югре разворачивается скандал вокруг компании «Славнефть-Мегионнефтегаз». Подрядчик нефтяного предприятия уверяет, что им не только не платят за работу, но и пытаются забрать важные документы по сфальсифицированному уголовному делу.

Речь идет о споре между компанией «Найман» и «Славнефть-Мегионнефтегаз» («СН-МНГ»). Подрядчик нефтяного предприятия построил две линии электропередачи, однако обещанных денег не получил. Руководство «Наймана» обратилось в арбитражный суд ХМАО — на руках у подрядчика есть ведомость выполненных работ, подписанная руководителями «СН-МНГ».

Уже во время судебных разбирательств в отношении руководства «Наймана» было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. По версии владельцев компании, его инициаторами стали представители «СН-МНГ», чтобы изъять ведомость и лишить тем самым главного доказательства для арбитража. «Когда допрашивали гендиректора, то было впечатление, что в соседней комнате сидят представители „Мегионнефтегаза“. Полицейские выходили из комнаты, видимо, чтобы советоваться, и потом задавали новые вопросы. Главное, что они требовали предоставить им оригиналы документов, хотя по факту они им не нужны. Мы побоялись, что у нас их могут изъять, и передали бумаги в суд», — комментирует учредитель ООО «Найман» Александр Горелов.

В графе стоимость объекта — пусто. Подрядчик предполагает, что это для махинаций с деньгами учредителей СКАН акта приемки

По словам гендиректора «Наймана» Дмитрия Горелова, «Мегионнефтегаз» использует различные схемы при работе с подрядчиками, ставя их практически в предбанкротное положение. «Когда публикуют документы о тендере, то не прикладывают объемы, только сметную документацию. Выходим на объект — а там, например, не 10 опор ЛЭП, а 50. Обещают устно заключить допсоглашение. Затем специально тянут оплату. Подрядчики в таком положении, что без слез не взглянешь. У нас остались подтверждающие документы, а большинство чуть ли не бесплатно выполняет работы, а потом еще выпрашивает оплату месяцами», — комментирует Дмитрий Горелов.

Руководители «Найман» пытаются уговорить другие компании публично рассказать о происходящем. «Я пытаюсь поднять подрядчиков. Но всех держат эти допсоглашения, у всех есть действующие объекты, и люди просто боятся. Есть еще небезосновательные предположения, что в „Мегионнефтегазе“ обманывают своих учредителей — в актах ввода в эксплуатацию объектов всегда просят не заполнять графу, где указана стоимость актива. Не исключено, что нам платят одни деньги, а отчитываются по другим затратам», — говорит Дмитрий Горелов.

Подрядчик обратился к бизнес-омбудсмену Югры Николаю Евлахову (копия жалобы есть в распоряжении «URA.RU»). Документы также планируется передать в силовые структуры, поскольку строители предполагают возможную коррупционную связь между руководством ОМВД по Мегиону и компанией «Славнефть-Мегионефтегаз».

В пресс-службе «СН-МНГ» на момент публикации ситуацию никак не прокомментировали, пообещав уточнить эту информацию. В пресс-службе «Славнефти» (учредителя «Мегионнефтегаза») отметили, что это спор хозяйствующих субъектов, поэтому от комментариев пока что отказались, но, по информации «URA.RU», материалы от подрядчика переданы в службу безопасности нефтяной компании. В адрес руководства УМВД по ХМАО направлен официальный запрос.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» является основным нефтегазодобывающим предприятием компании «Славнефть» (на паритетных началах принадлежит «Роснефти» и «Газпром нефти»). Предприятие осуществляет разработку нефтегазовых месторождений в Нижневартовском, Сургутском и Нефтеюганском районах.