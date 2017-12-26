17:43 26 декабря 2017 4

Накануне Бориса Дубровского освистали на матче «Трактора» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Борис Дубровский подвергается обструкции второй день подряд. Накануне его освистали на хоккейном матче «Трактора», президентом которого он является, а во вторник — в комментариях под видеопоздравлением с Новым годом, которое оказалось в соцсети «ВКонтакте» в группе «Типичный Челябинск», передает корреспондент «URA.RU».

Видеопоздравление с Новым годом записывалось на фоне елки и собаки. В аннотации к ролику указано, что четырехлетняя служебно-розыскная бельгийская овчарка Тора работает в полиции ищейкой наркотиков и неоднократно выигрывала призы. В комментариях горожане резко критикуют главу региона и больше внимания уделяют животному.

«Собака, натасканная на поиск наркотиков, постоянно занимает деньги у других собак», — пошутил Андрей Мазавин. «Просто ей про таксу Рогозина рассказали», — продолжил юморить Артем Окунев. «Укусила бы его за лысину, стала бы звездой Челябинска… Еще совести хватает, травят нас заживо и улыбаются», — пишет Валентина Самохвалова. «Вот лучше бы он молча свалил отсюда к себе в Магнитку и кореша забрал своего. Бесит он, превратил город в деревню Дубровку», — возмущается Алексей Алексей.

Один из пользователей напомнил, что накануне, 25 декабря, Бориса Дубровского освистали на хоккейном матче его «Трактора». «Лысого вчера на арене хорошенько так освистали», — написал Northside Shawty. Болельщики негативно относятся к нему, поскольку ассоциируют с магнитогорским «Металлургом», недовольны трансферной политикой и результатами.