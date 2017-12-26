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26 декабря 2017
25 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
17:53  26 декабря 2017 2

Челябинский ресторан призвал уральцев раздеваться догола ради бесплатной еды. ВИДЕО

Морг, увольнение, безработица, эмоции, вилка, столовые приборы, голодовка, ложка, пустая тарелка
Не каждый согласится на такое даже из чувства голодаФото: depositphotos.com © URA.RU

Челябинское УФАС России проверит рекламу ресторана Subway в Златоусте на нарушение закона. Сотрудников службы возмутило то, что администрация общепита приглашала уральцев прийти в заведение голыми ради бесплатной еды.

В пресс-релизе челябинского УФАС говорится, что реклама акции была опубликована в группе ресторана одной из социальных сетей. «Приходи голым и получи завтрак, обед и ужин на всю семью бесплатно!.. Участвуя в акции, вы даете согласие на фото- и видеосьемку…», — процитировали в службе слова из рекламы.

В УФАС пообещали проверить действия администрации общепита на нарушение рекламного законодательства. В настоящее время проводится работа по установлению администратора группы в социальной сети и владельца заведения. Первые результаты проверки будут сообщены в конце января 2018 года.

Интересно, что пост с сомнительной рекламой до сих пор можно увидеть в паблике. Под ним есть 37-секундное видео того, как голый мужчина забегает в ресторан при других посетителях. 22 декабря администраторы группы рассказали, что уже нашлось пять смельчаков, поучаствовавших в акции и получивших подарки. Одновременно с этим в других сообщениях представители общепита рассказывают, как проводят в заведении мастер-классы по приготовлению сэндвичей для четвероклассников.

Виктор Дорофеев
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