Челябинский экс-сенатор Цыбко заявил в суде о взятке губернатору

18:37 26 декабря 2017 0

Константин Цыбко назвал абсурдной версию обвинения о взятке. С таким же успехом можно обвинить хоть губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский экс-сенатор Константин Цыбко закончил трехнедельное выступление в суде по доводам своей апелляции на приговор Озерского горсуда, признавшего его виновным в получении взяток. В последний день бывший член Совфеда указал на очередное несоответствие в обвинении и фактических обстоятельствах дела, передает корреспондент «URA.RU».

Отдельно Цыбко остановился на той части обвинения, где говорится, что он за взятку в 10 миллионов рублей помогал собственнику фирмы «Магнитострой» Олегу Лакницкому получить землю под ТРК «Фестиваль», завести его «Такси Класс» и помочь с другими строительным объектами. Экс-сенатор напомнил, что фирмы магнитогорского бизнесмена были зарегистрированы в Озерске еще до их знакомства. Более того, есть протоколы прослушки, где осужденные за хищение бюджетных денег бывший сити-менеджер Евгений Тарасов и его экс-заместитель Валентин Гунин обсуждают с Лакницким его бизнес в Озерске. Все они являются главными свидетелями по делу Цыбко.

Как заявил в суде экс-сенатор, Лакницкий отчитывался о вводе жилья в Озерске перед губернатором Борисом Дубровским, а не перед ним. «Если посчитать, сколько Дубровский встречался с Лакницким, то такое уголовное дело можно слепить! Взятка губернатору! Сколько звезд на погонах можно заработать!», — утрировал Константин Цыбко.

Обе стороны завершили свое выступление по доводам апелляционных жалоб. 27 декабря в суде они определят, есть ли необходимость в повторном исследовании доказательств, которые рассматривались в первой инстанции. Адвокат обвиняемого Константин Коваленко сообщил «URA.RU», что сторона защиты намерена заново исследовать те доказательства, которые «проигнорировал суд первой инстанции». Речь идет о видеороликах скрытых камер наблюдения, ни на одном из которых нет передачи взяток. «Мы также намерены требовать исключения недопустимых доказательств. Например, листы бумаги без подписей и опознавания, которые фигурируют как якобы приложения к справке ФСБ. Суд считает их доказательством встречи Цыбко, Сандакова и Тарасова. Хотя в самой справке нет об этом ни слова. А приложения подписаны непонятно кем. И таких доказательств — масса», — отметил адвокат.

После повторного исследования доказательств сторонам разрешат дополнить свои позиции новыми фактами. Затем начнется вторая стадия — прения. А завершится разбирательство последним словом обвиняемого.