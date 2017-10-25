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Вклады россиян под угрозой из-за компьютерного вируса 8. Премьера «Матильды» собрала столичный бомонд. ФОТО 18:43 25 октября 2017 0 Цыбко: «Меня содержат в пыточных условиях». Экс-сенатор заявил в суде о травле газом в челябинском СИЗО Завтра суд решит — будет ли Константин Цыбко участвовать в процессе по видеосвязи или уже лично Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета: Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко все новости сюжета Экс-сенатор Константин Цыбко обвинил силовиков в давлении на него из-за отказа признавать вину в получении взяток. О жестких условиях содержания в челябинском СИЗО-1 он рассказал в среду, 25 октября, в облсуде на заседании по рассмотрению его апелляции на обвинительный приговор, передает корреспондент «URA.RU». В отличие от процесса в Озерском горсуде, интересы Константина Цыбко представляли сразу три адвоката, в числе которых остался москвич Константин Коваленко, работавший в первой инстанции. Со стороны обвинения присутствовала хорошо знакомая по разбирательству в Озерске Галина Чеблакова. Рассмотрение апелляции началось с ходатайства адвокатов об отводе всему Челябинскому облсуду. «Судебная коллегия не является беспристрастной», — сказал Константин Коваленко. Он объяснил, что в приговоре магнитогорского горсуда в 2015 году собственнику треста «Магнитострой» Олегу Лакницкому, признавшемуся в даче взятки, говорится о втором соучастнике — сенаторе от Заксобрания Челябинской области. Таковым на тот момент являлся Константин Цыбко. Дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств, поскольку бизнесмен-строитель признал вину (как считает сенатор — под давлением силовиков). Константин Цыбко обжаловал этот приговор, требуя убрать упоминания о себе. Но облсуд оставил приговор в таком формате. «Судебная коллегия облсуда тогда отказала по иску Цыбко. И этим предрешила обвинительный приговор о получение взятки уже по делу самого Цыбко. Все судьи судебной коллегии и апелляционной инстанции прямо или косвенно связаны с приговором Лакницкому и Цыбко, они пристрастны. Поэтому заявляю ходатайство об отводе всем судьям и прошу передать дело на рассмотрение другому суду», — сказал Константин Коваленко. Константин Коваленко (стоит) и Галина Чеблакова (вторая слева) вновь встретились на суде по делу Константина Цыбко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Константин Цыбко поддержал ходатайство и, пока суд был в совещательной комнате, зачитал ответ военной прокуратуры на депутатский запрос о фальсификации данных о якобы имевшемся у его матери бизнесе. Экс-сенатор также рассказал, что до его перевода из изолятора Златоуста в челябинское СИЗО в соседней камере находился известный в криминальной среде озерский предприниматель Сергей Мамонтов. У него при обыске нашли массу расписок, в том числе две на 800 тысяч рублей на имя якобы бывшего старшего помощника прокурора Любови Шишкиной. Она была вторым представителем гособвинения на суде по делу Цыбко в Озерске. Бывший сенатор рассказал, что Мамонтов пытался распространить слух о том, что Цыбко признан виновным в изнасиловании девочки в Златоусте. А силовики якобы специально подселили в его камеру склонного к суициду Владимира Молчанова, пытавшегося дважды покончить с собой. Однако в слух не поверили. А сосед не только не повлиял на настроение экс-сенатора, но уже сам экс-сенатор убедил его бороться за отмену приговора. Молчанов даже написал письмо в облсуд, где благодарил Цыбко за возвращение веры в справедливость. Условия содержания в СИЗО бывший член Совета федерации назвал «пыточными». По словам Константина Цыбко, на время подготовки к рассмотрению апелляции он просил администрацию изолятора поместить его в одиночную камеру, поскольку в материалах содержатся персональные данные всей его семьи. Но якобы по требованию прокуратуры его посадили в камеру площадью 7 квадратных метров и подселили еще одного человека. «По нормативам, на одного человека должно быть 4 квадратных метра! Более того, в камере не было ни стола, ни стула, ни освещения, пол поврежден. Я вынужден был писать апелляцию на шахматной доске, сидя на полу на коленях. Меня содержат в подвале в спецблоке с приговоренными к пожизненному заключению. Все они, даже педофил, содержатся в одиночных камерах», — рассказал Константин Цыбко. Благодаря обращению к членам Совета по правам человека при президенте РФ, продолжил сенатор, в камере сделали ремонт. Но санузел по-прежнему не работает. Рядом громко работает компрессор. А утром его привели в камеру с бетонным полом и щелью, через которую стоявший на улице грузовик дымил 40 минут. Все это время Константин Цыбко просил прекратить его травить. «Мое состояние здоровья ухудшается каждый день. Меня содержат в пыточных условиях. Приговоренные к пожизненному заключению говорят, что у них более комфортные условия, они готовы это подтвердить в суде. Цель давления на меня — чтобы не мог нормально готовиться к апелляции. Я практически не ем, боюсь, что меня могут отравить», — уверяет Константин Цыбко. Цыбко за три месяца после приговора сильно поседел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обвиняемый и его защитники заявили серию ходатайств. Так, они попросили до вступления приговора в силу изменить Константину Цыбко меру пресечения с ареста на любую другую, не связанную с лишением свободы. «У меня на руках был дипломатический паспорт до 2016 года. Но я не собирался прятаться, хотя чекисты мне не раз предлагали, хотели, чтобы я бежал. Ни разу не опоздал ни на одно заседание озерского суда», — заявил экс-сенатор. Он также просил о личном участии в разбирательстве, а не по конференц-связи, поскольку пропадает звук, обостряется хронический миелит и по телевизору невозможно работать с представленными в суде документами. «Когда суд 5 октября назначал заседание и выбрал режим моего участия в виде видеоконференции, я находился в СИЗО-4 Златоуста. Сейчас — в челябинском СИЗО-1», — подчеркнул Константин Цыбко. Он также попросил допустить к участию в деле в качестве общественного защитника члена СПЧ Андрея Бабушкина. Константин Цыбко анонсировал, что намерен вскрыть массу новых фальсификаций доказательств. Например, решение суда, санкционировавшего прослушку его телефонных переговоров, оказалось подделкой — на нем стояла подпись некоего Кузьмина и печать ФСБ с надписью «для пакетов». Суд отклонил ходатайство об отводе, поскольку такое прошение рассматривается в отношении конкретных судей. А Елена Карелина (председательствовавшая в деле), Ольга Колокольцева и Михаил Черепанов не участвовали ни в разбирательстве по делу Лакницкого, ни по делу Цыбко. Большую часть апелляций отклонили или рассмотрят на более поздних стадиях разбирательства. Суд сделал перерыв до утра четверга. 26 октября планируется разрешить три ходатайства: об изменении меры пресечения, о приобщении медицинских документов и прошение отложить процесс на месяц для ознакомления с материалами дела двух новых адвокатов. Сергей Леонов © Служба новостей «URA.Ru» {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}