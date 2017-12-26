Рабочие двух цехов УВЗ подали в суд на свое руководство

19:07 26 декабря 2017 3

Рабочие УВЗ будут выбивать себе зарплату через суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

23 сотрудника цеха №563 и двое рабочих цеха №360 НПК «Уралвагонзавод» подали иски в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила к руководству предприятия.

Как сообщил «URA.RU» председатель независимого профсоюза «Солидарность» Алексей Димитров, рабочие цеха №563 оспаривают введенные в октябре 2017 года новые нормы расчета заработной платы. После вступления в силу соответствующего приказа нормы выработки увеличились в два раза. Расценки на их выполнение упали на 45%. В результате средняя зарплата обрубщиков и сварщиков снизилась вдвое — с 60 тысяч до 30 тысяч рублей.

В случае признания незаконности новых правил, рабочие потребуют провести перерасчет полученной ими за последние месяцы заработной платы в соответствии с отмененными нормами.

По словам Димитрова, одним из важных доказательств правоты истцов станет приказ, подписанный руководителем металлургического корпуса УВЗ Валерием Морозом. В документе называются действовавшие в подразделении нормы выработки завышенными. «Из этого мы делаем вывод, что пересмотр норм был не обоснован и что действующие нормы не обоснованы», — говорит профлидер.

Попытки представителей профсоюза и рабочих договориться с руководством предприятия в досудебном порядке не возымели успеха. Менеджеры УВЗ отказывались даже от предложений встретиться с недовольной частью коллектива. После этого сотрудники цеха начали «итальянскую забастовку». «По факту никто официально забастовку не объявлял. Работодателю никто в письменном виде про забастовку не говорил. Просто работники стали работать согласно технологической инструкции. Согласно техпроцессу, один человек должен обрабатывать в день не более трех рам. Но работодателю надо выполнять план. Поэтому работникам говорили: «давайте побыстрее, давайте поработаем без обедов, останьтесь на часочек. Люди оставались без обедов. У них была завышенная норма выработки. Они за счет этого большие деньги получали. А когда им расценки срезали, работники показали свое недовольство и стали работать исключительно по техпроцессу», — пояснил Алексей Димитров.

Сегодня Алексей Димитров получит повестку и определение о назначении первого заседания по иску работников цеха №563. По предварительной информации, оно пройдет 23 января 2018 года.

Авторы второго иска — рабочие цеха №360 — оспаривают нормы и условия их оплаты, введенные еще в сентябре 2016 года при прежнем гендиректоре УВЗ Олеге Сиенко.

Советник генерального директора УВЗ Дмитрий Калениченко пояснил «URA.RU» следующее: «Будем рассматривать [вопрос] в суде в установленном порядке. Наша позиция законно обоснованная».

Как ранее сообщало «URA.RU», первые признаки противостояния появились на предприятии еще в начале этой осени. 1 сентября 2016 года руководители УВЗ индексировали зарплату персонала на 4%. Рабочие ждали, что примерно в это же время в 2017 году пройдет новая индексация. Однако этого не произошло. Вместо этого на предприятии началась новая волна оптимизации расходов.