{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Уголовное дело, которое удивило Путина, снова будут расследовать
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,73
Динамика за 2 недели
Евро 68,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Москвы
22:40  26 декабря 2017 6

Россиянам в аптеках будут рассказывать о выборах президента

Брифинг с Эллой Памфиловой. Уполномоченным по правам человека РФ. Екатеринбург, памфилова элла
Памфилова привлекает бизнес к информированию граждан о выборахФото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова и президент фармацевтической компании «Протек» Вадим Музяев договорились о взаимодействии по вопросам информирования россиян о выборах президента 18 марта 2018 года. В аптеках будут распространять материалы избиркома о выборах.

В структуре группы компаний «Протек» работает более трех тысяч аптек, рассказали в пресс-службе ЦИК. В рамках соглашения, ГК будет помогать Центризбиркому информировать избирателей о сроках и порядке проведения выборов, распространять печатные и аудиоматериалы ЦИК.

«Сегодня мы подписали соглашение о взаимодействии с группой компаний „Протек“, в которую входит крупнейшая сеть аптек, — отмечает Памфилова. — Эта очередная договоренность ЦИК России будет работать на максимальное распространение информации о предстоящих выборах президента Российской Федерации».

Вадим Музяев заметил, что подписанное соглашение соответствует его гражданской позиции. «Мы считаем возможным и нужным сделать все необходимое, чтобы помочь проинформировать наших сограждан о предстоящих выборах президента Российской Федерации», — сказал президент фармацевтической компании.

Ранее аналогичное соглашение председатель ЦИК России Элла Памфилова заключила с президентом Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергеем Катыриным. По договору, на сайтах партнерских организаций ТПП и на предприятиях будут размещаться материалы ЦИК о выборах.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров