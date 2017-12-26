Россиянам в аптеках будут рассказывать о выборах президента

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова и президент фармацевтической компании «Протек» Вадим Музяев договорились о взаимодействии по вопросам информирования россиян о выборах президента 18 марта 2018 года. В аптеках будут распространять материалы избиркома о выборах.
В структуре группы компаний «Протек» работает более трех тысяч аптек, рассказали в пресс-службе ЦИК. В рамках соглашения, ГК будет помогать Центризбиркому информировать избирателей о сроках и порядке проведения выборов, распространять печатные и аудиоматериалы ЦИК.
«Сегодня мы подписали соглашение о взаимодействии с группой компаний „Протек“, в которую входит крупнейшая сеть аптек, — отмечает Памфилова. — Эта очередная договоренность ЦИК России будет работать на максимальное распространение информации о предстоящих выборах президента Российской Федерации».
Вадим Музяев заметил, что подписанное соглашение соответствует его гражданской позиции. «Мы считаем возможным и нужным сделать все необходимое, чтобы помочь проинформировать наших сограждан о предстоящих выборах президента Российской Федерации», — сказал президент фармацевтической компании.
Ранее аналогичное соглашение председатель ЦИК России Элла Памфилова заключила с президентом Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергеем Катыриным. По договору, на сайтах партнерских организаций ТПП и на предприятиях будут размещаться материалы ЦИК о выборах.