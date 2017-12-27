Генштаб России обвинил Пентагон в укрывательстве боевиков ИГ

США ведут подготовку боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) на территории одной из своих баз в Сирии. По данным Генштаба вооруженных сил РФ, присутствие боевиков на военных объектах США подтверждается данными космической разведки.
«Эта база на юге Сирии, она ограничивается участком местности радиусом 55 км. Это граница Сирии, Иордании и Ирака. По данным космической разведки, на ней находятся отряды боевиков. Это фактически ИГИЛ. Но после проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другие названия — „Новая сирийская армия“ и другие», — приводит слова главы Генштаба России Валерия Герасимова сайт «КП».
По данным Генштаба ВС России, 400 боевиков были вывезены под прикрытием американских военных в лагерь Шаддади на северо-востоке Сирии. Общая численность боевиков, укрываемых США, оценивается в тысячу с лишним. «Около 750 боевиков сейчас находится в Шаддади и порядка 350 — в Эт-Танфе» — уточнил Герасимов.
При этом Герасимов подчеркнул, что Пентагон не может объяснить нахождение своей базы в Эт-Танфе после освобождения Сирии от ИГ. «Местонахождение этой американской базы противоречит здравому смыслу. Территория Сирии освобождена от всех бандформирований ИГИЛ. Что там находится? С какой целью? Пока ответы невразумительные. А ведь там могут появиться новые террористические группы», — добавил он.