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27 декабря 2017
04:57  27 декабря 2017 7

Пранкеры Вован и Лексус заставили спикера Верховной Рады 40 минут разговаривать с роботом. ВИДЕО

Пранкеры Вован и Лексус в Екатеринбурге, ura.ru, ура ру, кузнецов владимир, столяров алексей, вован и лексус
Пранкеры доверили роботу беседу с украинским политикомФото: Анна Майорова © URA.RU

Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли спикера Верховной Рады Андрея Парубия, позвонив ему от имени главы Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли. Однако сами разговаривать с украинским политиком они не стали, доверив беседу роботу, который начитывал заранее записанные фрагменты речи.

«Робот — это полностью записанные фразы президента ПА НАТО. Мы крутили их по порядку Парубию и переводчику. И он на протяжении сорока минут не понимал, что говорит с записанными фразами», — пояснил Столяров. После очередного розыгрыша Столяров выложил на свою страницу в Instagram видеозапись, в которой не без иронии побеседовал с роботом по имени Аш, представившись ему Андреем Парубием.

Напомним, пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли. Представившись спикером Верховной Рады Андреем Парубием, они обсудили с Алли перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс.

Александр Черноскутов
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