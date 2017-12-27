04:57 27 декабря 2017 7

Пранкеры доверили роботу беседу с украинским политиком Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли спикера Верховной Рады Андрея Парубия, позвонив ему от имени главы Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли. Однако сами разговаривать с украинским политиком они не стали, доверив беседу роботу, который начитывал заранее записанные фрагменты речи.

«Робот — это полностью записанные фразы президента ПА НАТО. Мы крутили их по порядку Парубию и переводчику. И он на протяжении сорока минут не понимал, что говорит с записанными фразами», — пояснил Столяров. После очередного розыгрыша Столяров выложил на свою страницу в Instagram видеозапись, в которой не без иронии побеседовал с роботом по имени Аш, представившись ему Андреем Парубием.

Напомним, пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли. Представившись спикером Верховной Рады Андреем Парубием, они обсудили с Алли перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс.